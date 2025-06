Polsat przejmuje "Milionerów". Ruszyły castingi

"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów na świecie. Format "Who wants to be a Milionaire" pochodzi z Wielkiej Brytanii, pierwszy odcinek wyemitowano w 1998 roku a już we wrześniu 1999 teleturniej trafił do Polski.

ZOBACZ: „Milionerzy”: Polsat przejął znany i popularny teleturniej

"Milionerzy" tylko w Polsacie

Od pierwszego odcinka program w Polsce bije rekordy popularności a takie zwroty jak "zapytaj publiczność" czy "telefon do przyjaciela" weszły na stałe do języka polskiego.

- Mieć "Milionerów" w swojej stacji to marzenie każdego nadawcy. Polsat zawsze potrafił doskonale odczytywać oczekiwania widzów i na nie odpowiadać. Wyniki oglądalności pokazują, że widzowie chcą teleturniejów, a "Milionerzy" to teleturniej doskonały. Dlatego stanęliśmy do walki o ten format, dzięki czemu pozycja rynkowa Polsatu stanie się jeszcze mocniejsza. Moda na Polsat trwa - powiedział dyrektor programowy Telewizji Polsat Edward Miszczak.

"Milionerzy" tylko w Polsacie

Laura St. Clair, SVP International Formats w Sony Pictures Television, dodaje: "Już przez ponad ćwierć wieku 'Who wants to be a Milionaire' zachwyca widzów na całym świecie swoją prostą, wciągającą rozgrywką - i nigdzie nie jest to bardziej widoczne niż w Polsce, gdzie od zawsze ma silną bazę fanów. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani współpracą z zespołem Polsatu, aby przybliżyć ten ikoniczny program zarówno tym, którzy od zawsze go kochali, jak i nowym pokoleniom widzów".

ZOBACZ: "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od 9:55

Obecnie "Who wants to be a Milionaire" jest emitowany w ponad 130 krajach na całym świecie. Show pojawił się w oscarowym filmie "Slumdog. Milioner z ulicy" z 2008 roku, w którym życie głównego bohatera zmienia się na zawsze po wygraniu głównej nagrody. Program zainspirował też popularne gry planszowe i aplikacje mobilne.

"Milionerzy". Zasady pozostaną niezmienne

Zasady są proste: aby wygrać tytułową kwotę zmieniającą życie, uczestnicy muszą poprawnie odpowiedzieć na 12 pytań. Oprócz własnej wiedzy mają do dyspozycji 3 "koła ratunkowe", które pomagają im w drodze po milion, oraz 2 "progi gwarantowane", zapewniające im minimalną kwotę, jeśli popełnią błędy. Gracz może w dowolnym momencie zrezygnować z gry i odejść z kwotą, którą osiągnął od ostatniej poprawnej odpowiedzi.

Dotychczas w polskiej edycji "Milionerów" główną nagrodę wygrało osiem osób. A kolejni pojawią się być może już wkrótce.

ZOBACZ: Koncertowy „Dzień Dziecka z Fundacją Polsat” i z gwiazdami

"Milionerzy". Nowe odcinki TYLKO w Polsacie!