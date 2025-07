- Jeśli ktoś na niemieckiej granicy powie "azyl", to musi najpierw otrzymać procedurę azylową. Może być bezpośrednio na granicy, ale jednak procedurę - stwierdziła Angela Merkel. Była kanclerz sprzeciwiła się obecnej polityce niemieckiego rządu.

Angela Merkel krytykowała politykę migracyjną Niemiec w programie stacji WDR. W rozmowie sprzeciwiła się polityce proponowanej przez prawicową Alternatywę dla Niemiec.

- Nie mogę zawsze mówić tylko o AfD i przejmować ich programu. Trzeba również wziąć pod uwagę program wszystkich tych, którzy mówią: Tak, musimy zmniejszyć liczbę nielegalnej migracji, ale musimy również nadal przestrzegać naszych wartości - zaznaczyła.

Migranci w Niemczech. Sprawa pociągu z Polski

Sąd administracyjny w Berlinie zdecydował w ostatnim czasie o trzech Somalijczykach, którzy wjechali do Niemiecki pociągiem z Polski. Sąd orzekł, że zawrócenie ich podczas kontroli na pierwszej stacji po przekroczeniu granicy było niezgodne z prawem. Jednak minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt uznał, że decyzja sądu odnosi się do pojedynczego przypadku i Niemcy nadal będą zawracać migrantów na granicach.

Takie stanowisko władz w Berlinie potwierdził Thorsten Frei - szef Urzędu Kanclerskiego. W rozmowie z ARD wskazał zapisy konstytucji oraz przepisów azylowych. - Jeśli ktoś otrzymał już azyl gdzieś w Europie, jeśli ktoś przybył do nas przez bezpieczne kraje w Europie, to oczywiście nie mamy do czynienia z kimś, kto ucieka, ale z ludźmi, którzy przybywają z bezpiecznych krajów - podkreślił.

"Damy radę". Rząd Niemiec: Czasy się zmieniły

Frei odniósł się także do wypowiedzi Merkel z 2015 roku, kiedy mówiła o otwarciu granic w czasach kryzysu uchodźczego. Stwierdziła wówczas "damy radę". - Kiedy szef rządu mówi "damy radę", to jest to właściwa postawa. Ponieważ można oczekiwać, że rząd nie będzie chował głowy w piasek, ale zajmie się wyzwaniami - komentował.

- Ale oczywiście czasy się zmieniły. W 2019 roku, a więc jeszcze za rządów Angeli Merkel, opracowaliśmy duży pakiet migracyjny, który obejmował również ustawę mającą na celu poprawę polityki powrotowej. Jest więc absolutnie jasne, że musimy zrobić więcej, aby uregulować, kontrolować, a przede wszystkim ograniczyć migrację - dodał szef Urzędu Kanclerskiego.

