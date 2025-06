Według Kaczyńskiego "funkcjonariusze nie mają narzędzi, by działać. Zostali zostawieni sami sobie. Państwo z dykty zawiodło po raz kolejny".

"To zwykli ludzie - obywatele - zaczynają się organizować, by bronić granicy. I nie zostawimy ich samych" - wskazał prezes PiS w mediach społecznościowych.

Na granicy zachodniej Polski funkcjonuje Ruch Obrony Granicy. Jego członkowie patrolują granicę i jak sami podkreślają, ich celem jest "obrona Polski przed masową migracją". Ruch powstał z inicjatywy Roberta Bąkiewicza, który w 2023 roku bez powodzenia startował do Sejmu z ramienia Suwerennej Polski, będącej dziś w strukturach PiS.

Migranci na granicy. Donald Tusk o "paskudnej" sprawie

W poniedziałek do sytuacji na granicy z Niemcami odniósł się Donald Tusk. - Trzeba oddzielić dwie sprawy. Jedna wyjątkowa paskudna. To są akcje, które mają pokazać, że Polska jest zalewana nielegalnymi migrantami ze strony zachodniej. To jest nieprawda - zaznaczył szef rządu.

ZOBACZ: "Nie mamy nic do ukrycia". Szef MSWiA reaguje na oskarżenia ws. migrantów

Dodał jednak, że są przypadki, której w tej chwili polska strona szczegółowo bada. - Zwróciłem się także do rządu niemieckiego i osobiście do kanclerza (Friedricha) Merza z informacją, że każdy taki przypadek będzie badany, a konsekwencją tego będzie niewpuszczenie nikogo także ze strony niemieckiej - podkreślił.

Jarosław Kaczyński: Posłowie PiS będą na granicy

Szef Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że parlamentarzyści i działacze jego partii będą jeździli na granicę. "Będziemy wspierać tych, którzy walczą o bezpieczeństwo naszych rodzin" - zaznaczył.

"Domagamy się natychmiastowych działań: zakazu wjazdu na terytorium RP dla osób z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz przywrócenia wyrywkowych kontroli na granicy z Niemcami. Bezpieczeństwo Polski nie podlega negocjacjom. Dość bierności. Czas działać" - dodał Kaczyński.

ZOBACZ: "Przestaną nas robić w balona". Spór o migrantów na granicy z Niemcami

Jednocześnie wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak poinformował, że wraz z politykami Konfederacji przeprowadził interwencję poselską w placówce Straży Granicznej w Szczecinie, "w związku z przerzucaniem cudzoziemców przez niemieckie służby na terytorium Polski".