Najnowsze szybkie szacunki Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że inflacja w czerwcu wyniosła 4,1 proc. w ujęciu rok do roku, oraz 0,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2025 r. wzrosły rok do roku o 4,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. Analitycy spodziewali się wzrostu cen w czerwcu o 4 proc. rdr oraz 0,1 proc. mdm.

Przedstawione pod koniec czerwca dane to szacunki GUS. Pełne dane o inflacji w Polsce opublikowane zostaną 15 lipca.

Inflacja w czerwcu 2025. GUS przedstawił szybkie szacunki

W czerwcu żywność oraz napoje bezalkoholowe podrożały o 4,9 proc. rdr. z kolei w ciągu miesiąca ceny zmieniły się o 0,1 proc.

Z szybkich szacunków wynika także, że ceny nośników energii wzrosły o 12,8 proc. rok do roku, jednak spadły o 0,3 proc. mdm. W zeszłym miesiącu wskaźniki te wyniosły 13 proc. wzrostu rdr, oraz spadek o 0,3 proc. mdm.

Paliwa do prywatnych środków transportu potaniały o 10 proc. rdr, oraz 1,3 proc. mdm. W maju spadek ten był dużo bardziej widoczny - wyniósł wówczas 11,4 proc. spadku rdr oraz 3,7 proc. spadku mdm.

Odczyt inflacji jest jednym z głównych czynników wpływających na decyzję Rady Polityki Pieniężnej co do stóp procentowych. Zgodnie z celem inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego wynosi on 2,5 proc. w ujęciu rok do roku, z dopuszczalnym odchyleniem o 1 pkt proc. "w górę" i "w dół". Przedział w wynosi więc 1,5-3,5 proc.

