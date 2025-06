Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy - informował rzecznik rządu Adam Szłapka. Zakłada on, że okresy przepracowane na umowach cywilnoprawnych czy jednoosobowej działalności gospodarczej, będą wliczane do stażu pracy. - To krok w dobrą stronę. Bardzo fajne rozwiązanie. Docenienie pracownika - komentowali politycy we wtorkowym wydaniu programu "Debata Gozdyry".

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem jest wyrównanie szans w dostępie do niektórych świadczeń pracowniczych, które są powiązane ze stażem pracy. To m.in. prawo do dłuższego urlopu, nagród jubileuszowych oraz stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego.

Resort chce, by po zmianach, okresy przepracowane na umowach cywilnoprawnych czy jednoosobowej działalności gospodarczej, były wliczane do stażu pracy. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który reguluje te kwestie, przyjął we wtorek rząd.

- To jest ważna zmiana, oczekiwana, potrzebna i przede wszystkim sprawiedliwa - podkreślił Adam Szłapka na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.

Rewolucyjna zmiana w kodeksie pracy. Staż będzie liczony inaczej

Według projektu do okresu zatrudnienia wliczane będą m.in. okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, okresy współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, czas zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, okresy wykonywania umów zlecenia, o świadczenie usług lub agencyjnych oraz czas jako osoba współpracująca, okresy członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, udokumentowane okresy wykonywania pracy zarobkowej za granicą (innej niż zatrudnienie).

Ministerstwo zaznaczyło, że wymienione okresy będą potwierdzane zaświadczeniami wydawanymi przez ZUS. Okresy zatrudnienia niepodlegającego zgłoszeniu do ZUS oraz okresy inne niż zatrudnienie pracy zarobkowej za granicą będą potwierdzane na zasadach ogólnych reguł dowodowych. Ich zaliczenie do stażu pracy będzie wymagało przedstawienia odpowiednich dokumentów.

"Krok w bardzo dobrą stronę". Komentarze ws. nowego projektu

Przyjęcie projektu nowelizacji Kodeksu pracy przez rząd komentowali we wtorek goście programu "Debata Gozdyry".

- Wierzę że na etapie, kiedy będzie realizacja w parlamencie, pojawia się jeszcze jakieś poprawki, które spowodują naprawę tego stanu, który jest dzisiaj nie do przyjęcia. Warto podkreślić, że to nie tylko kwestia naprawy kodeksu pracy dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ale także tych którzy byli na umowach zlecenie - zauważył Piotr Woźniak, senator niezrzeszony.

Paulina Matysiak z partii Razem stwierdziła by "poczekać na konkretne rozwiązania", ale jednocześnie podkreślała, że to "oczywiście krok w bardzo dobrą stronę".

- Dlatego przewidziane jest takie długie vacatio legis, żeby pracodawcy mogli dokonać obliczeń związanych z określeniem stażu pracy, więc to nie oznacza, że dopiero od przyszłego roku ktoś kto pracuje na umowie zleceniu będzie miał liczony ten czas, tylko osoby które pracowały wcześniej w taki sposób będą miały ten okres w taki sposób zaliczony - tłumaczyła.

"Bardzo fajne rozwiązanie", "docenienie pracownika". Politycy są zgodni

Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski zauważył, że zmiany obejmą nie tylko jednoosobowe działalności gospodarcze i umowy zlecenia, ale także umowy agencyjne.

- Bardzo fajne rozwiązanie. Jeżeli ktoś opłacał składkę a prowadził działalność gospodarczą, to nawet w trakcie zawieszenia jej, jeżeli to był okres, w którym np. kobiety wychowywały dzieci, to wszystko ma być zaliczone do stażu pracy - wyjaśnił polityk.

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom z Prawa i Sprawiedliwości stwierdziła, że "popiera rozwiązanie, żeby osoby które pracują na umowie zleceniu czy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą były w ten sposób docenione przez państwo".

- Powiem więcej, w krajach takich jak Holandia czas wychowywania dzieci też jest liczony do stażu pracy i ja bym oczekiwała, że kiedyś w Polsce będzie taki przepis, pozwalający matkom i ojcom doliczyć ten czas do stażu pracy - mówiła posłanka.

Projekt przyjęty we wtorek przez rząd przewiduje, że zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r. Ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na początku czerwca doprecyzowała, że nowe przepisy będą działały wstecz.