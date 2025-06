Rzecznik szefa MSWiA oraz ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński odpowiedział na słowa polityka PiS Mariusza Błaszczaka, dotyczące wprowadzenia przez Niemcy kontroli po swojej stronie granicy.

Dobrzyński napisał na platformie X, że były minister obrony narodowej "dezinformuje" w tej sprawie. "Panie Mariuszu Błaszczaku, Niemcy wprowadziły kontrole po swojej stronie granicy 16 października 2023 roku, a nie w grudniu 2023 - jak Pan dezinformuje" - napisał.

Kontrole na granicy z Niemcami. Rzecznik szefa MSWiA odpowiada Błaszczakowi

Dobrzyński podkreślił jednocześnie, że "wówczas u władzy był rząd PiS z Panem (Mariuszem Błaszczakiem - przyp. red.) na czele Ministerstwa Obrony Narodowej i premierem M. Morawieckim". "Dlaczego nie wprowadziliście wtedy kontroli na granicy?" - zapytał we wpisie.

Wcześniej poseł PiS w poniedziałkowym wydaniu "Graffiti" stwierdził, że kontrole po polskiej stronie powinny zostać wprowadzone wtedy, gdy "Niemcy wprowadzili je po swojej stronie granicy".

- To był grudzień 2023 roku. Zaczęły się rządy Donalda Tuska i Niemcy wprowadzili kontrole na granicy - powiedział były szef MON.

Dopytywany o to, czy łączyłby te dwie sprawy, odpowiedział: - Stwierdzam tylko fakt, że Donald Tusk nie stosuje adekwatnych rozwiązań do tych, jakie są stosowane po drugiej stronie granicy.

Minister reaguje na oskarżenia. "Nie róbcie polityki na bezpieczeństwie Polski"

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak odniósł się w ostatnim czasie do sytuacji na granicy polsko-niemieckiej oraz oskarżeń ze strony polityków opozycji.

"Straż Graniczna wykonuje swoje ustawowe zadania polegające na ochronie granicy państwowej i walce z nielegalną migracją. Nie ma żadnych 'rozkazów rządu Tuska', aby było inaczej. To nieprawda" - napisał szef MSWiA w mediach społecznościowych.

Jak dodał, "służby mundurowe działają w sposób formalny i udokumentowane są rozkazy od góry do dołu. Posłowie mogą to sprawdzić - nie mamy nic do ukrycia. Są trudne sytuacje, są błędy, jak to przy ogromnej skali wyzwań. Ale i pełna determinacja wszystkich do ochrony granicy i polskich interesów". Minister zaapelował jednocześnie "o wsparcie i zaufanie do Straży Granicznej".

