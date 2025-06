Upały we Włoszech dają się we znaki mieszkańcom. W regionie Toskanii nastąpił 20 proc. wzrost osób zgłaszających się do szpitali. Uruchomiono specjalną linię telefoniczną, gdzie można uzyskać niezbędne porady, a lekarze ostrzegają, że wysokie temperatury są niebezpieczne szczególnie dla seniorów.

Włoskie media informują o coraz większej ilości osób, które trafia na pogotowie z powodu ekstremalnych upałów panujących w kraju. Ministerstwo zdrowia uruchomiło specjalną linię telefoniczną, gdzie można uzyskać niezbędne porady. Dziennik "Il Messaggero" dodaje także, że szpitale w wielu regionach zostały postawione w stan alarmu.

ZOBACZ: "Kopuła ciepła" nad Europą. Ekstremalne upały, nawet 47 stopni Celsjusza

W skali kraju notuje się wzrost osób zgłaszających się i przywożonych karetkami do szpitali o ok. 15 proc. W regionie Toskanii jest to nawet 20 proc. "Liczba wezwań wzrosła, zwłaszcza do osób starszych" - powiedział lekarz rodzinny z Rzymu Luigi Bartoletti. Dodał, że "pierwsza fala upałów każdego roku jest najbardziej podstępna".

Upały we Włoszech. Wzrost hospitalizowanych o nawet 20 proc.

Obowiązujący w wielu miastach najwyższy stopień alertu z powodu upałów wprowadza niepokój, że względu na brak personelu medycznego i pielęgniarskiego, pogłębiany przez czas urlopów - zauważają włoskie media.

ZOBACZ: Upały niebezpieczne dla seniorów. Ekspert ostrzega

Pod specjalnym bezpłatnym numerem telefonicznym "1500" można uzyskać wszelkie informacje dotyczące postępowania w czasie upałów i zdrowia publicznego, opieki nad osobami szczególnie narażonymi na konsekwencje wysokich temperatur, a także bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza pod gołym niebem.

WIDEO: Powitanie astronautów na ISS. Polak otrzymał odznakę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / PAP