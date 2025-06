W weekend do Europy naciągnie fala niebezpiecznych upałów. W niektórych krajach temperatury mogą sięgnąć nawet 47 stopni Celsjusza.

Jak przekazuje Météo-France (Służba Meteorologiczna Francji) we Francji wydano ostrzeżenia dla 14 departamentów w tym dla Delty Rodanu, Gard, Hérault i Pireneje Wschodnie. W całym kraju mogą także wystąpić pożary z powodu ekstremalnej suszy.

Jeden z francuskich meteorologów, Jérôme Cerisier, stwierdził, że temperatury w nadchodzącym tygodniu mogą być od 10 do nawet 15 stopni wyższe niż średnie temperatury na przełomie czerwca i lipca.

ZOBACZ: Niebezpieczna pogoda na południu Polski. Wydano ostrzeżenia

"Znów będziemy mieć to, co nazywamy 'kopułą ciepła', z temperaturami wzrastającymi o 1 do 2 st. C każdego dnia. Znów zobaczymy wyjątkowo wysokie wartości, często o 10 do 15 st. C powyżej średnich temperatur sezonowych, i jest to prognoza w dłuższej perspektywie" - powiedział Cerisier.

W stolicy Portugalii, Lizbonie, w najbliższych dniach spodziewane są temperatury sięgające 42 stopni Celsjusza. Portugalska służba meteorologiczna wydała żółte i pomarańczowe ostrzeżenia dla przeważającej części kraju. Wzrosło także ryzyko pożarów lasów ze względu na panującą suszę. Na północnym-wschodzie oraz na południu, w rejonie Algarve wydano odpowiednie ostrzeżenia.

W stolicy Hiszpanii i na południu kraju temperatury mogą sięgnąć nawet 47 stopni Celsjusza. Z tego powodu zaapelowano o ostrożność i zostanie w domach.

Pogoda. Groźne upały w Europie. Ostrzeżenie dla polskich turystów

Ekstremalne upały panują od kilku dni we Włoszech. W nadchodzących dniach czerwonymi alertami będzie objętych 21 miast m.in. Rzym, Ankona, Bolonia, Bolzano, Florencja, Mediolan, Neapol, Palermo, Perugia, Turyn, Wenecja oraz Werona.

ZOBACZ: Ogromne pożary na greckiej wyspie. Wprowadzono stan wyjątkowy

Włoskie ministerstwo zdrowia wydało komunikat i apel, aby unikać wychodzenia na otwarte przestrzenie. W ciągu dnia, między godziną 11:00, a 18:00, gdy temperatura jest najwyższa najlepiej pozostać w dobrze wentylowanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach. W komunikacie podkreślono, że ostrzeżenie obowiązuje dla wszystkich, nie tylko dla dzieci lub seniorów.

Polska ambasada w Rzymie także wydała komunikat. Ostrzega w nim turystów przed skutkami upałów.

ZOBACZ: Grecja wezwała na pomoc kraje UE. Polska zaoferowała wsparcie

"Turyści, zachowajcie ostrożność - ten upał może być nie tylko męczący, ale i niebezpieczny. Nie zapomnijcie: butelka wody, nakrycie głowy, wysoki filtr UV. To nie dodatki, to obowiązek na najbliższy tydzień" - przekazano.

W Grecji udało się ugasić pożary, które wybuchły na wyspie Chios. W ciągu czterech dni ogień zniszczył ponad 4 tys. hektarów ziemi. Wciąż jednak obowiązuje zagrożenie, a temperatury mają wynieść ponad 30 stopni Celsjusza. sobotę w Atenach temperatura może przekroczyć 35 stopni Celsjusza.

Upalnego weekendu można się także spodziewać w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze oraz Serbii.