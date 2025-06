"Przestaną nas robić w balona". Spór o migrantów na granicy z Niemcami

- Na granicy powinno być mocniejsze uszczelnienie, a nawet doprowadzenie do tego, że przestaną z nas robić w balona - powiedział wicemarszałek Piotr Zgorzelski o niemieckich służbach, które "przerzucają" migrantów na stronę Polski. - Kontrola na granicy polsko-niemieckiej powinna zostać natychmiast przywrócona - mówił Krzysztof Bosak z Konfederacji.

W programie Bogdana Rymanowskiego "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" poruszono temat nielegalnej migracji. W niedzielę Mariusz Błaszczak, szef MON w rządzie PiS, opublikował post, w którym stwierdził, że "zachodnia granica" przestała istnieć, a Niemcy regularnie "podrzucają" do Polski migrantów, na co służby nie reagują.

Granica z Niemcami. Spór o "podrzucanie" migrantów

Krzysztof Kwiatkowski - senator KO, członek KRS i były minister sprawiedliwości, powiedział, że nie jest to prawda, a około 98 proc. prób nielegalnego przekroczenia granicy jest udaremnianych.

- Oczywiste jest, że tego typu działania nie powinny mieć miejsca. Oczywiście, że mają miejsce i miały także za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. One wzrosły, ale trzeba pamiętać dlaczego wzrosły. W ciągu 2,5 roku wydano 360 tys. wiz pracowniczych (...). Patrząc na statystki Straży Granicznej to są często osoby z Ukrainy - powiedział.

Krzysztof Bosak z Konfederacji powiedział, że z jego informacji wynika, że strażnicy regularnie odbierają migrantów z niemieckiej granicy. - W ubiegłym roku to miało charakter przepychania, a w tym roku to ma charakter systemowego odbierania migrantów i rozwożenia ich po przeróżne miejsca. To są parki, noclegownie, dworce, szpitale - powiedział.

- Pan się powołał na statystki, ale ciekawe jakie, bo rząd ich nie publikuje. Rząd kłamie i żongluje statystkami (...) To jest skandal. Kontrola na granicy polsko-niemieckiej powinna zostać natychmiast przywrócona - dodał.

Granica polsko-niemiecka. Wicemarszałek Sejmu zaczepił byłego ministra

Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL powiedział, że Mariusz Błaszczak "nie może się pogodzić, że od 18 miesięcy już nie jest ministrem obrony narodowej". - Nie może się pogodzić z tym, że to nie on, chociaż tak napinał mięśnie, a Władysław Kosiniak-Kamysz, doprowadził do rekordowego budżetu na uzbrojenie w wysokości 6 proc. PKB - powiedział.

Poparł także protesty i zgromadzenia obywateli, którzy sami się organizują, aby patrolować okolice granicy. - Bardzo dobrze robią. Na granicy powinno być mocniejsze uszczelnienie, a nawet doprowadzenie do tego, że przestaną z nas robić w balona - powiedział.

Radosław Fogiel, poseł PiS, stwierdził, że proceder nielegalnej migracji jest niepokojący. - Trzeba o tym mówić (...). Alarmują mieszkańcy, alarmują samorządowcy z tych miast przygranicznych - powiedział.

Fogiel poruszył także temat wiz wydawanych przez PiS. Zwrócił się do senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego i powiedział, że trzeba odróżnić "wydawanie wiz od wydawania pozwoleń na pracę, o które zawraca się polski przedsiębiorca". Na to senator KO przypomniał Piotr Wawrzyk, były sekretarz stanu w MSZ, ma zarzuty prokuratorskie w tej sprawie.

"To nie kryzys, to wyzwanie"

Sebastian Gajewski, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Nowej Lewicy powiedział, że PiS i Konfederacja próbują wzbudzać nastroje niechętne obcokrajowcom i pokazywać, że "rzekomo jest w Polsce kryzys migracyjny".

- Kryzys był za czasów PiS i nie chodzi tu tylko o aferę wizową. Chodzi o masowe wpuszczanie migrantów do Polski, wydawanie zezwoleń na pracę firmom krzakom (...). Realia mamy takie, że przygotowaliśmy nową ustawę wizową i nową ustawę dotyczącą cudzoziemców na rynku pracy. Uszczelniliśmy oba procesy - powiedział.

Przypomniał, że jest mniej prób przekroczenia granicy. Przyznał, że jest wiele przypadków przekroczenia granicy, ale polskie służby działają odpowiednio i starają się deportować osoby, które są w Polsce nielegalnie. - Nie ma kryzysu, jest wyzwanie - dodał.

Błażej Poboży, doradca Prezydenta RP, powiedział, że prawie "wyszedł z siebie" kiedy słuchał wypowiedzi polityków z rządu. Stwierdził, że w całej dyskusji gigantyczną manipulacją było to, że Sebastian Gajewski zapewnił, że nielegalni migranci są zawracani.