O "kontrolach wjazdowych", których celem jest ograniczenie nielegalnej i wtórnej migracji poinformowali ministrowie rządu federalnego - Anneleen Van Bossuyt z Nowego Sojusz Flamandzkiego (N-VA), odpowiedzialna za sprawy azylowe, oraz Bernard Quintin z Ruchu Reformatorskiego (MR), szef resortu spraw wewnętrznych.

Zgodnie z zapowiedziami, kontrole mają odbywać się m.in. na dużych trasach wjazdowych do kraju, na parkingach przy autostradach, w pociągach międzynarodowych oraz w autobusach przekraczających granice Belgii.

ZOBACZ: Hiszpania przeciwna 5 proc. PKB na obronność. Premier wysłał list do szefa NATO

Szczególną uwagę funkcjonariusze mają zwracać na osoby nieposiadające dokumentów pobytowych oraz migrantów, którzy uzyskali już ochronę międzynarodową w innym państwie członkowskim UE.

Belgia zaostrza kontrole. Powodem nielegalna migracja

Minister Van Bossuyt podkreśliła, że nie chodzi formalnie o kontrole graniczne, lecz o działania w ramach terytorium Belgii, co umożliwia artykuł 23 układu z Schengen. - To kwestia semantyczna. Ważne jest to, że kontrole będą zaostrzone. Osoby, które uzyskały ochronę w innym kraju, nie są już w Belgii mile widziane - zaznaczyła.

ZOBACZ: Gorąca noc na Bliskim Wschodzie. Izraelskie wojsko wydało komunikat

Wcześniej podobne środki wprowadziły Niemcy i Holandia. Belgijski rząd obawia się, że w przypadku braku działania migranci będą kierować się właśnie do Belgii. "Migracja nasila się szczególnie w okresie letnim, chcemy temu przeciwdziałać" - dodała ministra.

Związki zawodowe policji sceptycznie odniosły się do zapowiedzi. Przedstawiciel Wolnego Związeku Służby Publicznej Vincent Houssin ocenił, że brakuje kadr, aby skutecznie przeprowadzać tego typu kontrole. - Mamy już braki kadrowe w policji drogowej i ds. transportu. Jeśli do tego dodamy urlopy i inne priorytety, nie ma jasności, kto miałby przeprowadzać te kontrole - stwierdził.

Kontrole przeciw nielegalnej migracji. Belgijska opozycja krytykuje

Krytykę wyraziły również partie opozycyjne. Flamandzcy Zieloni określili plany rządu jako "symboliczne gesty bez realnego wpływu", natomiast skrajnie prawicowy Interes Flamandzki uznał je za spóźnione i niewystarczające.

ZOBACZ: Białoruś wzywa rezerwistów. Działania przy granicy z Polską

Z danych belgijskiego Urzędu ds. Cudzoziemców wynika, że w ostatnich miesiącach zmniejszyła się liczba wniosków o azyl składanych przez osoby, które wcześniej uzyskały już status uchodźcy w innym kraju UE, w szczególności w Grecji. W listopadzie 2024 roku było to ponad 1 100 wniosków, obecnie ok. 200 miesięcznie.

WIDEO: Atak Izraela na irańską telewizję. Wybuchy przerwały program na żywo Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / mjo / pap/polsatnews.pl