Pojawiły się nowe doniesienia dotyczące waloryzacji emerytur w 2026 roku. Czy w marcu seniorzy ucieszą się z rozmiaru podwyżek? Wielu może spotkać rozczarowanie. Wszystko wskazuje na to, że znane z ostatnich lat dwucyfrowe wzrosty szybko się nie powtórzą. Padła nowa propozycja dotycząca wskaźnika. Oto co oznacza to dla portfela emeryta.

Do waloryzacji emerytur i rent dochodzi co roku 1 marca. Rozwiązanie to jest reakcją na podwyżki cen oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. W 2025 r. jego poziom wyniósł 5,5 proc. Oznaczało to m.in. podniesienie minimalnego świadczenia z 1780,96 do 1878,91 zł brutto.

Waloryzacja 2026. Nowe informacje

Jeszcze niedawno informowano, że najnowsze szacunki rządu mówią o identycznym skoku w 2026 r. Obecnie jednak rząd skorygował swoje założenia. W propozycji przedstawionej Radzie Dialogu Społecznego jest mowa o podwyżce rzędu co najmniej 4,9 proc.

Jak przełożyłoby się to na przelewy środków z ZUS? Minimalna emerytura wzrosłaby o 92,07 zł, osiągając poziom 1970,98 zł brutto, czyli coraz bliżej symbolicznej granicy 2000 zł. Świadczenie w wysokości 2500 zł brutto wzrosłoby do 2622,50 zł, 3000 zł do 3147 zł, a niemal 4200 zł brutto miesięcznie uzyska senior uprawniony aktualnie do 4000 zł.

ZOBACZ: Tysiące wniosków o rentę wdowią. ZUS wydał ważny komunikat

Choć podwyżki nie są imponujące, każda dodatkowa złotówka ma znaczenie, zwłaszcza dla osób starszych. Do rekordowych poziomów nieco jednak brakuje. W 2023 r. waloryzacja wyniosła 14,8 proc., a w 2024 - 12,12 proc. Przyczyniła się do tego wysoka inflacja w poprzednich latach. Teraz gdy wskaźniki spadają, wysyłane emerytom i rencistom środki nie idą aż tak w górę.

Wsparcie dla seniorów. Będą większe kwoty

Waloryzacja dotyczy także 13. i 14. emerytury oraz dodatku pielęgnacyjnego. To cenione przez starsze osoby formy wsparcia. Trzynastka wypłacana jest od kilku lat na wiosnę, a czternastka jesienią. Pierwsze rozwiązanie dotyczy wszystkich świadczeniobiorców. Drugie ma próg dochodowy.

ZOBACZ: 8500 zł od ZUS w pół roku? To świadczenie można dostać już teraz

W obu przypadkach bazową kwotą jest wysokość minimalnej emerytury. U osób dostających powyżej 2900 zł brutto miesięcznie bonus ten jest odpowiednio uszczuplany zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Z kolei, jeśli chodzi o dodatek pielęgnacyjny, to jest on przekazywany osobom, które ukończyły 75. rok życia. Od marca 2026 miałby wynieść 365,27 zł.

Czy świadczenia jeszcze wzrosną? To zależy

Teoretycznie świadczenia mogą jeszcze wzrosnąć w tym roku. Zgodnie z założeniami rządu, powinno się to stać, jeśli w pierwszym półroczu inflacja przekroczy 5 proc. Obecne dane nie wskazują jednak na realizację takiego scenariusza. Jedynie w styczniu taki próg został osiągnięty, a później wskaźnik oscylował wokół 4-4,5 proc. miesięcznie.

ZOBACZ: Wielu Polaków dostanie niespodziewane 800 zł od ZUS w lipcu. To dla "spóźnialskich"

Osoby, które wciąż pracują, może zainteresować informacja o czerwcowej, kolejnej, waloryzacji. Tym razem na wartości zyskały zgromadzone na ZUS-owskich kontach składki. Ich rozmiar przekłada się na wysokość wypłacanych po latach emerytowi stawek. W tym przypadku liczby mogą robić wrażenie, bo wskaźnik wyniesie 14,41 proc.

red. / polsatnews.pl