W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim Paweł Szefernaker odniósł się do mediów społecznościowych prezesa PiS. Jak stwierdził, "nie jest żadną tajemnicą", kto pomaga Jarosławowi Kaczyńskiemu w jego internetowej aktywności. Nawiązał również do jednego z opublikowanych przez niego filmów, w którym ujawniono, kto w tym aspekcie jest jego pomocnikiem.

W grudniu 2024 na platformie X na nowym koncie lidera Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się pierwsze wpisy. Wiele osób zastanawiało się wówczas, kto pomaga 76-latkowi prowadzić jego media społecznościowe.

Witam serdecznie! — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) December 7, 2024

- To nie jest żadna tajemnica, że to konto, zresztą taki filmik był (…) na początku, jak pan prezes rozpoczyna działalność na Twitterze czy portalu X. Współpracownikiem, który wspiera pana prezesa w prowadzeniu konta, to jest Radosław Fogiel - powiedział Paweł Szefernaker w programie Rymanowski Live, zapytany, kto prowadzi Jarosławowi Kaczyńskiemu konto na platformie X.

Tak wyglądał start @OficjalnyJK. Sprawdźcie, co działo się za kulisami 👇 pic.twitter.com/eC4FGz3wmt — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) December 8, 2024

Obecnie Jarosława Kaczyńskiego na dawnym Twitterze obserwuje ponad 155,5 tys. internautów.

Dobrej niedzieli!

Na zdjęciu Fiona 🐱 pic.twitter.com/juf9o05AbI — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) December 8, 2024

Kiedy Karol Nawrocki odwiedzi USA? Paweł Szefernaker zabrał głos

Następnie były szef sztabu Karola Nawrockiego odniósł się do prezydenta elekta i planowanej przez niego wizyty w Stanach Zjednoczonych. - Karol Nawrocki zapowiadał w kampanii, że już po zaprzysiężeniu jako prezydent RP będzie planował wylot do Stanów Zjednoczonych. Jest po rozmowie z Donaldem Trumpem, w której obaj panowie ustalili także, że realizacja tego wyjazdu powinna dojść do skutku - relacjonował w wywiadzie z Bogdanem Rymanowskim.

- Kiedy ona będzie - to ciężko powiedzieć ze względu na kalendarze, plany, na różnego rodzaju wydarzenia międzynarodowe. Ale to jest nasze zobowiązanie, które padło w kampanii - zaznaczył polityk PiS.

Według Szefernakera Nawrocki jest gwarancją dobrych relacji z amerykańską administracją. Jak ocenił, jest to jeden z powodów, dla których pokonał w wyborach "zastępcę Donalda Tuska", czyli kandydata KO Rafała Trzaskowskiego. - Dlaczego mówię, że zastępcę Donalda Tuska? Bo Donald Tusk jest, niestety, człowiekiem, który wpłynął na to, że te relacje administracji (Donalda Trumpa - red.) i polskiego rządu dzisiaj nie są dobre - kontynuował.

Nawiązując do kampanii prezydenckiej współpracownik Nawrockiego wspomniał o roli Adama Bielana, europosła partii Jarosława Kaczyńskiego.

- W tej kampanii mogłem zawsze liczyć na Adama Bielana, wielokrotnie, w różnych sprawach, bez względu na to, gdzie to, czy był w Strasburgu, w Brukseli - podkreślił Szefernaker.

nn / mjo / polsatnews.pl