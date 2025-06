Kiedy cały świat zajmuje się Iranem i Izraelem premier Donald Tusk rozpętuje w Polsce polityczną wojnę. Robi to, ponieważ jest wyjątkowo cynicznym graczem. Interesuje go tylko jego partia - mówił w programie "Graffiti" szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Marcin Mastalerek.

"Przed liderami Koalicji 15X poważna próba. Wiem, trudno znaleźć legalne i skuteczne sposoby działania w tym ustrojowym bałaganie, jaki odziedziczyliśmy po PiS. Jeśli nie wiecie, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowajcie się przyzwoicie. I nie dajcie się podzielić" - apelował w czwartek na platformie X premier Donald Tusk.

Marcin Mastalerek: Donald Tusk to wyjątkowo cyniczny gracz

To właśnie do tego wpisu lidera KO odniósł się w rozmowie z Grzegorzem Kępką szef prezydenckiego gabinetu Marcin Mastalerek. - Trudno znaleźć logiczne wytłumaczenie, dlaczego w momencie, kiedy przy naszej granicy toczy się wojna, kiedy cały świat zajmuje się Iranem i Izraelem oraz Stanami Zjednoczonymi, premier Donald Tusk rozpętuje w Polsce polityczną wojnę - skomentował współpracownik Andrzeja Dudy.

- Ja to znalazłem. Ja wiem, dlaczego premier to robi - ponieważ jest wyjątkowo cynicznym graczem i interesuje go tylko jego partia. Czy to jest odpowiedzialne i służy interesowi Polski? Oczywiście, że nie - odpowiedział sobie polityk. Jak zaznaczył, "widzimy, jak zachowują się koalicjanci".

Współpracownik prezydenta uderza w premiera. "Dostał czarną polewkę"

Następnie gość Polsat News nawiązał do spotkania między Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, wicepremierem i szefem MON, oraz prezydentem elektem Karolem Nawrockim. - Moim zdaniem był to jasny sygnał ze strony Władysława Kosiniaka-Kamysza, że on uznaje wynik wyborów, że nie da się szantażować premierowi Donaldowi Tuskowi na Twitterze, że tylko przyzwoici wiedzą, co mają robić - ocenił.

- Z jednej strony mamy cynicznego Donalda Tuska, który uważa się za polityczny pępek świata - tak, jak uważał zresztą w 2020 r. (mówiąc - red.), że w jego sercu to Rafał Trzaskowski jest prezydentem. Z drugiej zaś strony mamy Władysława Kosiniaka-Kamysza, który spotyka się z Karolem Nawrockim. To znaczy, że uznaje go za prezydenta elekta. Właśnie premier Donald Tusk dostał czarną polewkę - powiedział Mastalerek.

Spotkanie Mentzen-Kosiniak-Kamysz? "Nowy podział w polskiej polityce"

Później prowadzący wspomniał o medialnych doniesieniach, zgodnie z którymi wicepremier Kosiniak-Kamysz miał spotkać się również z jednym z liderów Konfederacji - Sławomirem Mentzenem. - "Super Express" pisze m.in., że mieli rozmawiać o konstruktywnym wotum nieufności wobec tego rządu. Pana zdaniem to jest realne? - chciał wiedzieć dziennikarz.

- Ja nie wiem, o czym rozmawiano, ponieważ nie było mnie na tym spotkaniu. (...) Natomiast wiem, że mamy dzisiaj podział i rysuje się nowy podział w polskiej polityce - podkreślił szef gabinetu prezydenta.

