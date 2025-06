Odcinek mostu w chińskiej prowincji Kuejczou zawalił się we wtorek rano w wyniku osunięcia się ziemi. Stało się to po przejściu ulewnych opadów deszczu. Funkcjonariusze drogowego patrolu zorientowali się pierwszy raz, że konstrukcja przeprawy jest naruszona, tuż przed 6:00 rano. Wówczas zdecydowano, by przejazd przez most odbywał się tylko jednostronnie.

Nieco ponad godzinę później konstrukcja została całkiem zamknięta dla ruchu. Mniej niż pół godziny później most się zarwał - wówczas nadal znajdowała się na nim ciężarówka. W sieci krąży nagranie z tego zdarzenia, na którym widać, jak pojazd wisi nad przepaścią.

🤯😱Bridge сollapses in China after landslide — truck Left hanging over the abyss. pic.twitter.com/cCT8wdR6qX — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2025

Chiny. Most runął, ciężarówka zawisła na skraju. Jest nagranie

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez lokalne władze kierowca został uratowany przez zespół ratunkowy. Podano również, że po zawaleniu się mostu nie odnotowano żadnych ofiar. Obecnie trwa dochodzenie w celu ustalenia dokładnej przyczyny zdarzenia.

ZOBACZ: Donald Trump porównuje Iran do Japonii. Mówi o Hiroszimie i Nagasaki

Prowincja Kuejczou od tygodnia zmaga się z intensywnymi opadami deszczu w związku z przechodzącym monsunem. Po komunikatach meteorologów władze m.in. Congjiangu i Rongjiangu nakazały mieszkańcom opuszczenie domów znajdujących się w pobliżu rzek.

Chociaż w Chinach letnie powodzie nie są czymś nadzwyczajnym, eksperci ostrzegają, że wraz z postępującymi zmianami klimatycznymi, opady są coraz bardziej intensywne i występują częściej.

WIDEO: Deklasacja konkurencji. Polacy na długi weekend wybrali Włochy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/wka / polsatnews.pl