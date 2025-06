Polska przeznaczyła blisko 65 mln euro na to, aby Sławosz Uznański mógł wziąć udział w misji Axiom - 4. Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że to zwiększone składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej pozwoliły na lot Polaka w kosmos. Minister zapewnił także, że wydatek ten się zwróci parokrotnie.