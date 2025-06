Pierwsze chwile Polaka na ISS. Ekspertka tłumaczy krok po kroku

W środę o godzinie 8:31 odbył się start rakiety Falcon 9. Wyniosła ona na orbitę kapsułę Dragon, która porusza się z prędkością 27 tys. km/h. 26 czerwca w okolicy g. 13 czasu polskiego astronaucie zadokują do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

O najbardziej ekscytujących momentach najbliższych godzin mówiła w Polsat News dr Anna Fogtman z Europejskiej Agencji Kosmicznej.

- Po zadokowaniu będzie taka ceremonia powitalna, na której (domyślam się, nie znam konkretnych planów, ale mówię to bazując na doświadczeniach poprzednich misji) każdy członek załogi będzie mógł połączyć się z Ziemią, powiedzieć kilka słów i pewnie będzie jakaś wymiana zdań pomiędzy Ziemią a członkami załogi - opowiadała Fogtman.

- Wkrótce pewnie, kiedy kamery zostaną wyłączone, dostaną sygnał, że mogą zdjąć skafandry i przebrać się w normalne skafandry lotnicze. Będą mogli odetchnąć, poruszać się po kabinie - kontynuowała ekspertka.

Jak dodała, "krokiem milowym" dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i reszty załogi będzie dokowanie. - To proces długotrwały i nieco ryzykowny bo wiadomo, że te wszystkie systemy muszą ze sobą współdziałać - stwierdziła.

Sławosz Uznański-Wiśniewski w kosmosie. Udany start rakiety

Po osiągnięciu orbity przez kapsułę Dragon głos zabrali sami astronauci, w tym Sławosz Uznański-Wiśniewski.

ZOBACZ: Sławosz Uznański-Wiśniewski już w kosmosie. Oto jego pierwsze słowa

- Drogie Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę dla nas i dla przyszłych pokoleń - powiedział.

WIDEO: Dr Anna Fogtman w Polsat News

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Kosmos zawsze jednoczył ludzi. Zabieram dziś z Ziemi cząstkę każdego z was, waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. W kosmosie nie jestem sam, reprezentuję nas wszystkich. Z całego serca dziękuję wam za zaufanie. Kosmos dla wszystkich. Space for everyone - dodał.

Polak w kosmosie. Przeprowadzi kilkanaście eksperymentów

W ramach misji na ISS - poza Polakiem - lecą: doświadczona była astronautka NASA, Amerykanka Peggy Whitson (dowódczyni), pilot Shubhanshu Shukla

Na ISS załoga Ax-4 będzie prowadzić badania w warunkach mikrograwitacji oraz zaangażuje się w działania edukacyjne. W ramach misji IGNIS nasz astronauta przeprowadzi 13 eksperymentów, zaprojektowanych przez polskie firmy i umożliwiających przetestowanie nowych technologii i koncepcji w warunkach mikrograwitacji. Zrealizuje też 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych. Będzie również wykonywał połączenia z rodzimymi krótkofalowcami.