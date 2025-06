"Gratulacje dla całego zespołu Tesli z okazji udanej inauguracji Robotaxi!" - napisał w mediach społecznościowych Elon Musk, dodając, że to "owoc dekady ciężkiej pracy". Autonomiczne pojazdy wyjechały już na ulice Austin w stanie Teksas. Usługa będzie miała jednak szereg ograniczeń, a sama Tesla mierzy się z szeregiem problemów technologicznych i prawnych.

"Super gratulacje dla zespołów oprogramowania AI i projektowania chipów Tesli z okazji udanej premiery Robotaxi!" - napisał w mediach społecznościowych najbogatszy człowiek na świecie, dziękując swoim pracownikom za dziesięć lat ciężkiej pracy.

Nowy projekt Elona Muska. Robotaxi już ruszyły na ulice

Początkowo na ulice Austin w Teksasie wyruszy jedynie ograniczona liczba pojazdów i dla przyciągnięcia klientów wszystkie kursy będą kosztowały tylko 4,20 dol. Zgodnie z założeniami, kursy będą realizowane pod nadzorem urządzeń bezpieczeństwa znajdujących się na przednim siedzeniu pasażera. Fotel kierowcy pozostanie pusty.

ZOBACZ: Tesla wycofuje setki tysięcy aut. Wykryto usterki

Nowa usługa nie będzie jednak pozbawiona ograniczeń. Robotaxi nie będą jeździć w czasie złej pogody, będą unikać kłopotliwych bądź skomplikowanych skrzyżowań oraz będą niedostępne dla osób poniżej 18. roku życia.

Autonomiczne taksówki Tesli. Szereg problemów

Eksperci ostrzegają jednak, że wprowadzenie na rynek pojazdów autonomicznych jest ryzykowne i kosztowne. Podają przykład pojazdu Cruise firmy GM, który został wycofany z dróg po śmiertelnym wypadku. Amerykańskie organy regulacyjne uważnie obserwują Teslę i jej największego rywala, Waymo firmy Alphabet, która oferuje już płatną usługę robotaxi w kilku miastach USA, jak również Zoox firmy Amazon.

ZOBACZ: Tesla wycofuje setki tysięcy aut. Wykryto usterki

"Washington Post" przypomina, że doszło już do co najmniej 17 zgonów i pięciu poważnych obrażeń związanych z używaną w robotaxi technologią Full Self-Driving, która pozwala właścicielom pojazdów na jazdę bez użycia rąk. Tesla była już wielokrotnie pozywana do sądu w sprawach dotyczących bezpieczeństwa.

WIDEO: Deklasacja konkurencji. Polacy na długi weekend wybrali Włochy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

osg / mjo / Polsatnews.pl