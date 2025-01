Należąca do Elona Muska firma Tesla ogłosiła dobrowolne wycofanie do serwisu ponad 239 tysięcy swoich samochodów elektrycznych. Chodzi o usterkę, która może wpływać na bezpieczeństwo podróżnych. Akcja dotyczy pojazdów Model 3 wyprodukowanych w latach 2024 i 2025, a także modeli S, X i Y z lat 2023–2025.

Powodem wycofania jest problem z oprogramowaniem, który może powodować awarię kamer cofania w tych pojazdach. Niewielki odsetek wycofanych samochodów ma dodatkowo problem ze zwarciem w komputerach, co zwiększa ryzyko kolizji.

Tesla rozpoczęła akcję po wykryciu problemu 21 listopada, kiedy to odnotowano wzrost liczby wymian komputerów samochodowych z powodu zwarć.

Problemy z oprogramowaniem. Tesla wycofuje auta

Agencja UPI podała, że inżynierowie Tesli prowadzili dochodzenie w sprawie awarii od 26 listopada do 20 grudnia. W trakcie analiz stwierdzono m.in. niskie napięcie zasilania akumulatora, które w połączeniu z usterkami oprogramowania w wycofanych pojazdach oraz niższymi temperaturami na zewnątrz, powodowało wzrost wtórnego napięcia prądu. Zjawisko to, zwane napięciem indukcyjnym, prowadziło do zwarć w dotkniętych nim elementach.

ZOBACZ: Tesla tonęła w jeziorze. Kierowca pomylił biegi

Do tej pory problem ten skutkował 887 zgłoszeniami gwarancyjnymi oraz 68 raportami. Jak informuje Tesla, nie otrzymała dotąd żadnych doniesień o kolizjach, obrażeniach lub ofiarach śmiertelnych związanych z tymi problemami.

18 grudnia firma wdrożyła aktualizację oprogramowania, która została rozesłana przez sieć bezprzewodową do wycofanych pojazdów. Ich właściciele nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Problem ze zwarciem powinien według Tesli zostać rozwiązany bez konieczności podejmowania dalszych działań.

Problemy z samochodami Tesla

Tesla doświadczyła w przeszłości kilku incydentów związanych z awariami, chociaż nie występowały one na taką skalę jak teraz. Zdarzały się m.in. przypadki awarii akumulatorów w pojazdach, które prowadziły do pożarów lub innych uszkodzeń.

Pojawiały się również problemy z autopilotem. Były przypadki, gdy system nie zadziałał prawidłowo w trudnych warunkach drogowych, co skutkowało wypadkami.

ZOBACZ: Płonąca tesla na autostradzie w Nowych Marzach. Straty oszacowano na około 400 tysięcy

W przeszłości występowały również problemy z jakością wykonania. W początkowych latach produkcji niektóre modele Tesli borykały się z problemami jakościowymi, takimi jak źle dopasowane elementy karoserii, niedokładne wykończenie wnętrza czy problemy z lakierem.

W każdym z tych przypadków firma reagowała błyskawicznie i wdrażała poprawki, które miały na celu usunięcie problemów.

dk / PAP/Polsatnews.pl