Córka Mariusza Błaszczaka wchodzi do polityki. "Jest zdecydowana"

Córka Mariusza Błaszczaka zostanie radną w podwarszawskim Legionowie. 25-latka obejmie mandat po innym samorządowcu, który przyjął stanowisko w miejskiej spółce. Jak powiedział były szef MON, "córka jest na to zdecydowana". Julia Błaszczak przekazała, że ojciec nie kierował jej kampanią w wyborach samorządowych.

Nową radną w Legionowie zostanie córka Mariusza Błaszczaka, byłego szefa MON, a obecnie przewodniczącego klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie. Julia Błaszczak zajmie miejsce innego radnego, który objął stanowisko w jednej z miejskich spółek. Stanie się tak, bo 25-latka zdobyła w wyborach samorządowych kolejny wynik na liście PiS.

- Córka jest zdecydowana, żeby objąć ten wolny mandat. Jest bardzo energiczna, chce pomagać ludziom - opowiedział polityk w programie "Sedno Sprawy".

Córka Mariusza Błaszczaka idzie do polityki. Przejmie mandat radnego

Jak przekazał Mariusz Błaszczak, jego córka "z wykształcenia jest psychologiem, więc będzie zabiegać o bezpłatną pomoc potrzebującym, ale też sprawy komunikacyjne i o zatrzymanie betonozy".

- W Legionowie mamy do czynienia z zabudową każdego skrawka zieleni, który jest i trzeba to zatrzymać. To miasto powstało kiedyś w lesie i skrawki tego lasu ciągle są. Moja córka chce, żeby stały się parkami - powiedział dziennikowi polityk.

- Zawsze mówiłem córce, że świat polityki to powinien być świat służby innym. Starałem się wychować córkę tak, żeby służyła wsparciem dla innych. To była też motywacja, z którą ja szedłem do polityki przed laty - podkreślił były szef MON.

Z kolei jak zapewniła Julia Błaszczak w rozmowie z portalem toiowo.eu, ojciec nie wywierał nacisku na jej zaangażowanie w politykę oraz nie kierował kampanią wyborczą.

