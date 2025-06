- Panie premierze, musimy zacząć się do siebie przyzwyczajać, więc czas porzucić histerię i nie niszczyć polskiej demokracji - powiedział prezydent elekt Karol Nawrocki, zwracając się do premiera Donalda Tuska. Podkreślił też, że "nie da oszukać Polaków" w sprawie wyborów.

W niedzielę prezydent elekt Karol Nawrocki pojawił się w Pułtusku. - To chyba pierwszy moment, w którym nie przywołam polskiego bohatera. Ale na okoliczność dzisiejszego spotkania chcę przywołać bohatera amerykańskiego. Generała, który dowodził żołnierzami amerykańskimi w twierdzy Bastogne w końcówce II wojny światowej. Amerykańscy żołnierze byli zamknięci i nie mieli żadnych szans na zwycięstwo (…). On powiedział wprost: "Otoczyli nas. Współczuję skurczybykom" - mówił prezydent elekt.

- Taka była w istocie ta kampania wyborcza. Nie było szans na zwycięstwo. Mówiły o tym sondaże, kolejne artykuły. Była to kampania wyborcza bez środków finansowych (…). Mój główny kontrkandydat miał wsparcie zagranicznych ośrodków w mediach społecznościowych, telewizji rządowej i komercyjnych. Wydawało się, że jesteśmy otoczeni ze wszystkich stron i Polacy nie będą mogli wybrać swojego prezydenta, ale z każdym dniem (…) wiedzieliśmy, że bunt społeczeństwa obywatelskiego pozwoli, żebyśmy mogli wybrać swojego prezydenta - nawiązał Nawrocki.

Karol Nawrocki do Donalda Tuska: Czas porzucić histerię

W przemówieniu prezydent elekt zwrócił się do premiera Tuska. - Już 7 sierpnia wyjdę z konkretnymi inicjatywami, które będą wypełnieniem planu, za którym zagłosowało blisko 11 milionów Polaków. Tych Polaków też nie dam oszukać - podkreślił Karol Nawrocki.

- Zakładam, że premiera Donalda Tuska nie ma dzisiaj wśród nas. Ale zakładam też, że być może nas ogląda teraz. Panie premierze, przyszły prezydent Polski nie da zabrać Polsce demokracji i wolności wyboru prezydenta - mówił dalej prezydent elekt.

- Tu jest Polska, Polska wolna, suwerenna. Polska niepodległa i Polacy, którzy wybrali swojego prezydenta, a my panie premierze musimy zacząć się do siebie przyzwyczajać, więc czas porzucić histerię i nie niszczyć polskiej demokracji, tylko zacząć współpracować z przyszłym prezydentem na tyle, na ile to będzie możliwe - zaznaczył Nawrocki w swoim wystąpieniu.