Jak życie zamienia się w koszmar i do czego może doprowadzić stalking? W cyklu Polsat News Ujawnia przedstawimy niepublikowane nagrania nękanych osób wykonane na potrzeby rozpraw sądowych. Jacek Smaruj dotarł do nagrań i osób skazanych za uporczywe nękanie - pokaże do czego takie osoby są zdolne. Reportaż "Prawo strachu" w niedzielę o godzinie 21:00 w Polsat News.

Każdego roku w Polsce około 1500 osób zostaje skazanych za uporczywe nękanie. Stalking istotnie narusza prywatność ofiar, wzbudzając w nich poczucie zagrożenia, poniżenia, udręczenia.

W reportażu Jacek Smaruj ujawnia autentyczne nagrania, zdjęcia, listy i wiadomości, będące dowodami nękania. W materiale głos zabiorą m.in. ofiary stalkingu. Do czego naprawdę może doprowadzić uporczywe nękanie?

Z internetu do rzeczywistości

Jedną z osób, z którą rozmawiał Jacek Smaruj, jest Aria Martelle - piosenkarka i twórczyni internetowa. Zaczęło się niewinnie, kobieta zaczęła dostawać komentarze od pewnego konta pod treściami, które publikowała w mediach społecznościowych. Jak jednak stwierdziła, "później zaczęły się one robić bardzo niepokojące".

- Wiadomości były bardzo obrzydliwe i niepokojące. Jeszcze wtedy nie martwiło mnie to aż tak, bo nie sądziłam, że coś takiego może się przenieść z przestrzeni internetowej do rzeczywistości - mówi bohaterka reportażu.

Stalker Artur M. dopuścił się jednak ataku w życiu realnym. Aktualnie przebywa w zakładzie psychiatrycznym, lecz jego wyjście na wolność wciąż wzbudza wiele obaw w ofierze.

To nie tylko mężczyźni. Kobiety w roli oprawcy

Pomimo, że nawet 80 proc. stalkerów to mężczyźni - coraz częściej to właśnie oni przyznają się do tego, że są ofiarami stalkerek. Mówią otwarcie o tym, że to kobieta stała się oprawcą. Jacek Smaruj odkrywa historię dwóch mężczyzn, którzy padli ofiarą kobiet.

Jednym z nich jest Sebastian, którego była żona nachodziła zarówno w pracy jak i przestrzeni prywatnej. Do dziś kobieta mieszka zaledwie kilka kilometrów od domu Sebastiana.

Z kolei historia Dominika pokazuje, że przed stalkingiem można uciekać, ale ta ucieczka nigdy się nie skończy.

- Bardzo często pisze do mnie e-maile o bardzo dziwnych godzinach i nic z tych e-maili nie wynika, pisze o godzinie 1:11 trzy jedynki i potrafi tak pisać do 5:55. Po jednym miesiącu mam 160 takich e-maili. Tak jakby chciała zaakcentować swoją obecność, że ona czeka - opowiada ofiara.

Polsat News Ujawnia. Reportaż "Prawo strachu" w niedzielę o godzinie 21:00

Pomimo tak wielu przypadków stalkingu, większość z nich nigdy nie została zgłoszona na policję. Autor reportażu wskaże, dlaczego tak trudno jest udowodnić winę stalkerom.

"Prawo strachu" to nie tylko zeznania ofiar przestępstw, ale i również spojrzenie na niedoskonałości systemu. To apel ofiar o zwiększenie bezpieczeństwa i zdecydowaną reakcję służb.

