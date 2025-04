Najbardziej poszukiwani polscy przestępcy ukrywają się już ponad 30 lat. Dopuścili się tragicznych zbrodni i do dziś są nieuchwytni. Na liście najgroźniejszych przestępców świata jest ponad 40 Polaków. Jak to możliwe, że do dziś nie ponieśli konsekwencji? Ujawniamy tę historię w reportażu Jacka Smaruja "Lista winnych" w cyklu Polsat News Ujawnia. Emisja w niedzielę o 21:00.