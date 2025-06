Samolot z ewakuowanymi przez Jordanię obywatelami Polski wylądował około 20 na warszawskim Okęciu.

Szef MON: Gratuluję żołnierzom

O udanej akcji ewakuacyjnej poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Nasi rodacy ewakuowani z Izraela przez Jordanię już w Polsce. Gratuluję żołnierzom sprawnej i bezpiecznej operacji. Siły Zbrojne RP we współpracy z MSZ przeprowadziły ewakuację 65 polskich obywateli. Samolot naszych sił powietrznych B-737 przetransportował rodaków z Ammanu. W operacji pomagali żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonujący w Jordanii" - napisał na platformie X szef MON.

"Samolot rządowy lecący z Ammanu z 65 osobami ewakuowanymi z Izraela wylądował godzinę temu w Warszawie. Wszyscy są już bezpieczni" - napisał chwilę później premier Donald Tusk

Ewakuowani chwalą organizację transportu

Dziennikarzom Polsat News udało się porozmawiać z Polakami, którzy wrócili do kraju w czwartek wieczorem. Większość pasażerów chwaliła organizację tej operacji.

- Ewakuacja wygląda bardzo dobrze. Zostaliśmy poinformowani o 6 rano. Autokar zawiózł nas na granicę z Jordanią (...) wszystko było świetnie zorganizowane od konsula dostaliśmy napoje, kanapki i przekąski - powiedział pan Piotr. Dodał, że w czasie podróży autokar musiał się jednak schować pod wiaduktem z powodu trwającego nalotu.

- Polska jest najlepszym krajem na świecie. Była fantastyczna organizacja, było bardzo bezpiecznie (...) dziękujemy polskiemu rządowi. Inne kraje nie zorganizowały ewakuacji - stwierdził natomiast mężczyzna z obywatelstwem polskim i izraelskim.

Ewakuacja Polaków z Izraela trwa od środy

Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Izraela w związku z konfliktem izraelsko-irańskim wylądowała w Warszawie w środę rano. Z Izraela w konwoju lądowym dotarli oni do Egiptu, a stamtąd samolotem do kraju. Na pokładzie samolotu, który wylądował w Warszawie przyleciały 154 osoby, z czego 130 obywateli polskich. Pozostałe osoby to obywatele Niemiec, Austrii, Francji i Ukrainy.

Natomiast w czwartek rano do Polski przyleciała samolotem rejsowym grupa osób, które opuściły Teheran. Grupa 13 polskich obywateli opuszczająca Iran nad ranem wyleciała z Baku w Azerbejdżanie.