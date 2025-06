Jedna z ewakuowanych kobiet z Iranu musiała sama kupić sobie bilet lotniczy do Polski. Pytany o tę sprawę rzecznik MSZ przekazał, że kobieta posiada podwójne obywatelstwo - w tym irańskie - "z racji tego, formalnie jej bezpłatna ewakuacja nie przysługuje". - Nasi dyplomaci pomogli tej pani kupić bilet - wyjaśnił Paweł Wroński.

Podczas konferencji prasowej rzecznik MSZ Paweł Wroński odpowiedział na pytanie, dlaczego niektóre ewakuowane osoby z Iranu musiały opłacić sobie bilety lotnicze do Polski. - Powtarzam, nie zostawiamy nikogo. Zasada jest taka, osoba, która jest zagrożona, zostaje przewieziona w miejsce bezpieczne - powiedział.

Rzecznik odniósł się przy tym do kobiety z podwójnym obywatelstwem polsko-irańskim, która musiała sama zapłacić za bilet powrotny do kraju.

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Dlaczego kobieta musiała sama kupić bilet?

- Opiszę sytuację. Konwój, który wyjechał z Baku, był konwojem dyplomatycznym. To był wynajęty przez naszą ambasadę autokar. Wychodząc z założenia, że nie zostawiamy nikogo, zaprosiliśmy do naszego autokaru również te osoby, które czują się zagrożone w Iranie i wcześniej nas bardzo prosiły o pomoc - tłumaczył Paweł Wroński.

ZOBACZ: Ewakuacja z Bliskiego Wschodu. Kolejna grupa Polaków wróciła do kraju

Jak zaznaczył, wśród takich osób "znalazła się pani, która jest rezydentką". - Ona mieszka w Iranie, ma obywatelstwo irańskie. Z racji tego, formalnie jej bezpłatna ewakuacja nie przysługuje - wyjaśnił.

- Ta pani bezpłatnie została przewieziona przez uruchomione przez naszych dyplomatów przejście z Azerbejdżanem i w Baku odlot odbywał się normalnym samolotem rejsowym. Nasi dyplomaci pomogli tej pani kupić bilet. - powiedział.

- Wcześniej, jako że to była grupa, opłaciliśmy od każdej osoby przejście graniczne. Natomiast (rezydentka - przyp. red.) wykupiła własny bilet i przyleciała do kraju. Przypominam, jest to pani o podwójnym obywatelstwie, również Iranu, jest ona rezydentką Iranu i podobną zasadę stosujemy również w przypadku ewakuacji z Izraela - poinformował rzecznik.

Ewakuacja Polaków z Iranu. "Miasto jest po prosu opustoszałe"

W czwartek kolejna grupa Polaków została ewakuowana, tym razem z Iranu. Do Polski przylecieli polscy obywatele, którzy wylecieli do kraju ze stolicy Azerbejdżanu - Baku. Jak relacjonowała na antenie Polsat News jedna z ewakuowanych kobiet, odnosząc się do sytuacji w Iranie, "jest przerażająco, bardzo źle". - Już było strasznie, a teraz jest coraz gorzej - opowiadała.

ZOBACZ: Irański pocisk trafił w szpital w Izraelu. "Rozległe zniszczenia"

- Jestem iranistką, podróżuję do Iranu dosyć często i staram się robić to odpowiedzialnie. Zostaliśmy po prostu zaskoczeni tym atakiem Izraela - powiedziała.

Kobieta wspominała również o tym, że "Teheran jest ostrzeliwany cały czas". - Jak jechaliśmy nawet pod ambasadę, na miejsce zbiórki, no to wszędzie były dymy od wybuchów. Miasto jest po prosu opustoszałe, jakby zombie napadło - relacjonowała.

WIDEO: Były szef MSZ o ewakuacji rodaków z Izraela: Polska prowadzi politykę paniki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wb/ar / Polsatnews.pl