Z nieoficjalnych ustaleń reporterki Polsat News wynika, że wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak odchodzi z resortu rolnictwa. Wcześniej polityk opublikował w mediach społecznościowych list otwarty do ministra rolnictwa, w którym zwrócił uwagę na to, co jego zdaniem źle funkcjonuje w resorcie.