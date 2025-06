Ekspresowe dyplomy wiceministra. Kołodziejczak się tłumaczy

Według doniesień Goniec.pl wiceminister rolnictwa miał "studiować" na Collegium Humanum i zapłacić za dyplom wystawiony przez uczelnię. Z relacji portalu wynika, że prokuratura miała dotrzeć do czterech osób, które miały zajmować się załatwianiem dyplomu dla Kołodziejczaka.

Afera w Collegium Humanum. Wiceminister rolnictwa wyjaśnia

Polityk wyjaśnił, że w drugiej połowie 2023 roku podjął decyzję, że chce się dokształcić. - Rozpocząłem rozmowy z dwiema uczelniami prywatnymi w Warszawie - Collegium Civitas i Uczelnia Łazarskiego - powiedział. Na żadnej z nich ostatecznie edukacji nie rozpoczął.

- Nie wiem skąd człowiek, który przewija się w Gońcu znalazł do mnie adres. Ale był taki moment, że jeden z jego znajomych do mnie zadzwonił i powiedział: wiemy, ze chce pan podjąć naukę - relacjonował wiceminister i dodał, że została mu przedstawiona "ścieżka edukacji".

- Jeżeli przychodzi do mnie profesor, doktor habilitowany, to ja nie mam - tak czuję - obowiązku sprawdzania wiarygodności tego człowieka. Wiarygodność dało mu państwo - ocenił.

- Czuję się oszukany i będę chciał tę sprawdzę bardzo dobrze wyjaśnić, bo po pierwsze dyplom, który uzyskałem zdając egzamin - zaakcentował - nigdy do niczego przeze mnie nie został wykorzystany - podkreślił.

"Nikomu nie płaciłem". Michał Kołodziejczak wyjaśnia

Kołodziejczak 15 stycznia ubiegłego roku miał podpisać umowę z Collegium Humanum. - Ja nie pamiętam dat. To wszystko będzie wyjaśniała prokuratura - zaznaczył polityk. - Ja też nie wiem, skąd te osoby, które dzisiaj rzekomo przedstawiają dokumenty czy informacje z prokuratury posiadają je - mówił i zaznaczył, że śledczy do tej pory nie zgłosili się do niego z prośbą o złożenie wyjaśnień.

- Żeby to było jasne - ja żadnemu Bernardowi K. ani nikomu innemu nie płaciłem, jeżeli już to pieniądze miały być przeznaczone na opłacenie wszelkich spraw administracyjnych, prawnych na uczelni - tłumaczył wiceszef resortu rolnictwa.

Prowadzący Marcin Fijołek program przypomniał, że ma chodzić o kilka tysięcy złotych. - Co kto komu dał i co kto komu oferował będzie wyjaśniała prokuratura - podkreślił polityk. Jednocześnie zapewnił, że sam jest gotów stawić się w prokuraturze, bo jak zapewnia, został oszukany.

Wtedy redaktor przypomniał, że po wybuchu afery na Collegium Humanum, CBA apelowała, aby oszukani zgłaszali się. - Jeśli ktoś przychodzi do mnie, jest to doktor habilitowany, rektor jakiejś uczelni czy wykładowca, to ja nie czuję się w obowiązku, żeby go weryfikować. Wiele osób zostało tak oszukanych - powiedział Kołodziejczak.

- Może ze zbyt dużym entuzjazmem do tego podszedłem, ale ja nie zdawałem sobie sprawy, że to mogło być gdziekolwiek niezgodne z prawem - mówił i podkreślał, że osoba, która prezentowała ofertę, przedstawiła ją jako "wiarygodną ścieżkę" edukacji indywidualnej.

- Zastanawiam się tylko, kto za tym wszystkim stoi i czy taki człowiek zjawia się u mnie przypadkowo, czy to już jest grubymi nićmi szyta jakaś prowokacja - spekulował Kołodziejczak. Powołał się przy tym na osobę Andrzeja Leppa, który "wywodził się z podobnego środowiska" i musiał zmierzyć się z wieloma prowokacjami.

- Do wczoraj byłem przekonany, że wszystko co zrobiłem, łącznie z egzaminem było zgodne z procedurami - podkreślał wiceminister. Tłumaczył, że jak najszybciej chciałby zweryfikować informacje, które ma prokuratura i przedstawić swoje wyjaśnienia.

Artykuł aktualizowany.