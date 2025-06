- Nie ma co szukać drugiego dna. Żadnej koalicji z PiS nie ma i też z tej ankiety to wynika - ocenił rzecznik PSL Miłosz Motyka, pytany przez Polsat News o ustalenia, iż pytania o sojusz z opozycją zadawano ludowcom nie tylko w jednym regionie Polski, jak było wiadomo początkowo, lecz w całym kraju. Jak nadmienił, większość członków PSL, bo ponad 70 proc., opowiada się za obecną koalicją rządzącą.

Nie tylko w Opolskiem, ale w całej Polsce członkowie PSL otrzymali ankiety, w których pytano m.in. o potencjalny sojusz ich formacji z PiS oraz Konfederacją oraz nastroje po wyborach prezydenckich - ustalił w sobotę Polsat News. Odniósł się do tego rzecznik PSL Miłosz Motyka, który stwierdził, że "nie ma żadnych rozmów" z partią Jarosława Kaczyńskiego na temat możliwej koalicji.

- Jako PSL wielokrotnie o tym mówiliśmy, że z partami antydemokratycznymi się nie współpracuje - stwierdził, dodając, iż jego formacja jest "demokratyczna" i "oddolna". - To jest ankieta, w której są przeróżne pytania. Rozumiem, że też takie, które budzą dzisiaj największe emocje, ale takie ankiety prowadzimy systematycznie, co kilka miesięcy, od lat - uściślił w rozmowie z Polsat News.

Ankieta w PSL i pytania o sojusz z PiS. "Nie ma co szukać drugiego dna"

Motyka zaznaczył jednocześnie, że PSL "będzie pytało o różne rzeczy" swoich polityków. - O nastrój w rządzie, wobec nas, polityków, osób odpowiedzialnych za kierunek w jakim idzie państwo, niezależnie od tego czy się to komuś podoba czy nie. Nie ma co szukać drugiego dna. Żadnej koalicji z PiS nie ma i też z tej ankiety, mówiąc bardzo brutalnie, to wynika - ocenił.

Ujawnił przy tym, że ponad 70 proc. ludowców jest za utrzymaniem obecnej koalicji rządzącej. Odnosząc się do pozostałych osób, które nie miały w tej sprawie zdania lub ich preferencje są inne niż u większości, stwierdził, że "to jest margines, naprawdę bardzo niewiele". - PiS sobie po prostu na to zapracowało (...). My pokazujemy dzisiaj, jak jesteśmy demokratyczną formacją - zapewnił.

Rzecznik PSL z pytaniem do partii z koalicji. "Czy chcą utrzymywać kierunek"

Mimo tego rzecznik PSL powiedział jednocześnie, że wynik ankiety "pokazuje tendencję". - Jeżeli jest "tylko", a chciałoby się 100 proc. to do naszych koleżanek i kolegów z koalicji jest pytanie, czy chcą faktycznie utrzymywać kierunek centrowy, centro-prawicowy, postawić na gospodarkę i bezpieczeństwo czy na ideologie - wskazał.

Pytania w ankiecie dotyczyły ponadto opcji objęcia funkcji premiera przez Władysława Kosiniaka-Kamysza. Pierwsze informacje w tej sprawie - właśnie z Opolszczyzny - przekazał portal opolska360.pl. Lider tamtejszych struktur PSL Marcin Oszańca wyjaśniał później, że ankieta ma jedynie badać nastroje.

