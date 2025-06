Ankieta wśród działaczy PSL ws. sojuszu z PiS. "Próba oszukania wyborców"

- Odbierałbym to, jako próbę oszukania wyborców - powiedział Adrian Witczak z KO, komentując ankietę w PSL ws. możliwej koalicji z PiS i Konfederacją. - Umówiliśmy się, że chcemy odsunąć PiS od władzy - dodał. Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom stwierdziła, że nie dziwi się takim działaniom. - Na koalicji mści się, że to koalicja fałszywek - oceniła.

Goście "Debaty Gozdyry" dyskutowali o ankiecie, jaką otrzymali politycy PSL na Opolszczyźnie. Zapytano w niej o ocenę koalicji rządowej i sytuacji po wyborach prezydenckich.

Niektóre z pytań dotyczyły także ewentualnego sojuszu z PiS i Konfederacją oraz objęcia funkcji premiera przez Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef opolskich struktur PSL Marcin Oszańca wyjaśnił, że ankieta ma jedynie badać nastroje.

Ankieta w PSL ws. sojuszu z PiS. "Próba oszukania wyborców"

- To sprawa medialna. Chciałbym, aby wypowiedzieli się na ten temat liderzy - skomentował ankietę PSL Adrian Witczak z KO. Dodał, że to sytuacja "trochę mało dopuszczalna". - Zobowiązaliśmy się do wspólnej pracy. Umówiliśmy się, że chcemy odsunąć PiS od władzy, bo zrobiło wiele złego - wyjaśnił poseł.

Witczak zaznaczył, że "nie można się na demokracje obrażać". - Musimy iść dalej. Polacy wybrali Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Zatem powinniśmy szukać innych dróg. Dziś PiS próbuje wykorzystać nastroje po zwycięstwie Nawrockiego, aby przejąć władzę - dodał.

Polityk KO zaznaczył, że to Polacy zdecydowali, kto zasiada w parlamencie. - Szliśmy z hasłem zmiany Polski po tym, co działo się za czasów PiS. Nie za bardzo sobie wyobrażam zmianę tego kursu. Odbierałbym to, jako próbę oszukania wyborców - dodał.

Ankietę PSL skomentował także Andrzej Szeptycki z Polski 2050. - Po wyborach otworzył się taki worek z różnymi pomysłami - powiedział, dodając, że sytuacja jest dynamiczna.

- Nie chcę, abyśmy grillowali PSL, ale jest to partia zdecentralizowana - przekazał Szeptycki. - Być może Władysław Kosiniak-Kamysz rzucił pomysł, że wato przemyśleć sytuację, a ktoś wziął i zrobił na poziomie lokalnym ankietę - powiedział.

"Nie wierzę, że to pomysł Kosiniaka-Kamysza"

Polityk Polski 2050 zaznaczył, że w już 2023 roku PSL otrzymał od PiS propozycję. - Wtedy było więcej do zaoferowania i mniejsze ryzyko - przekazał. - Nie wierzę, aby ta ankieta to był pomysł Władysława Kosiniaka-Kamysza - dodał Szeptycki.

Z kolei Sławomir Cygler z partii Razem powiedział, że jest zaskoczony tym, że ktoś jest zdziwiony tą ankietą. - Zdziwiłbym się, gdyby ktoś z koalicjantów nie zastanawiał się, co robić dalej - dodał.

Ankietę PSL skomentowała także posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. - Nie dziwię się takim działaniom. Uważam, że takich ankiet powinno być więcej - powiedziała. Jak dodała, PSL jest barometrem przy każdych rządach. - Kto by nie rządził wiadomo, że tam będzie PSL - zaznaczyła posłanka.

- Na koalicji mści się to, że to koalicja fałszywek. Oni nie szli do wyborów jako koalicja - oceniła Wojciechowska van Heukelom. - Wyniki na wsi, jakie uzyskał nasz kandydat (Karol Nawrocki - red.) o czymś też świadczą. Przedstawienie wiejskiemu elektoratowi tęczowego kandydata z Warszawy było absurdem - przekazała.