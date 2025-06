Gwałtowne załamanie pogody. Ostrzeżenia dla większości kraju

W piątek burze prognozowane są w całym kraju. Opady wyniosą do 20 mm oprócz rejonu południowego wschodu, gdzie wyniosą one 35 mm. Lokalnie mogą wystąpić nawet burze z gradem. W czasie wyładowań atmosferycznych wiatr może wynieść do 85 km/h, po za tym okresem wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie do 60 km/h a w rejonach Dolnego Śląska do 75 km/h.

Temperatura wyniesie od 20 st. C na Wybrzeżu, przez 25 st. C w centrum do 30 st. C na południowo-wschodnich krańcach Polski.

Instytut wydał ostrzeżenia I stopnia dla większość kraju z powodu zjawisk burzowych, II stopnia dla części Podkarpacia przed upałami oraz I stopnia dla południa dolnośląskiego z powodu silnego wiatru.

W nocy z piątku na sobotę przelotne opady deszczu do 15 mm oraz lokalnie burze z porywami wiatru. Również utworzą się lokalnie mgły. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty z kierunków południowo zachodnich i północnych. Temperatura wyniesie od 11 st. C na północy do 18 st. C na Podkarpaciu.

Prognoza pogody na weekend. Będzie burzowo i deszczowo

W sobotę pogoda będzie również gwałtowna. Głównym zagrożeniem będą burze z gradem i wciąż utrzymujące się intensywne opady deszczu w całym kraju. Suma opadów wyniesie nawet do 35 mm.

Gwałtowny wiatr pojawiać się będzie punktowo nawet do 100 km/h. - Będą wydane ostrzeżenia meteorologiczne zarówno z pierwszym, jak i drugim stopniem na te zjawiska - poinformowała synoptyk. Nad morzem temperatura wyniesie 17 st. C, w rejonach centrum 24 st. C oraz 27 st. C na południowym wschodzie.

ZOBACZ: Wybrali najlepsze pizzerie w Europie. W rankingu dwa lokale z Polski

W nocy z sobotę na niedzielę będą występować wyładowania atmosferyczne, jednak stopniowo będą one zanikać wraz z początkiem kolejnego dnia. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty z kierunków południowych. Temperatura od 11 st. C na północy do 18 st. C w rejonach województwa podkarpackiego.

W niedzielę zachmurzenie będzie nad większością kraju duże z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 25 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C. Cieplejsza pogoda będzie miejscami na krańcach południowo-wschodnich, około 25 st. C.