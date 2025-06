Neapol we Włoszech jest uważany za miejsce narodzin pizzy. Zupełnie logiczne jest więc założenie, że najlepsza pizzeria w Europie mieści się właśnie w tym mieście, a wielu uważa, iż ​​najsmaczniejszą serwuje lokalna pizzeria "Da Michele", która stała się słynna za sprawą filmu "Jedz, módl się, kochaj".

Ranking najlepszych pizzerii w Europie. Na pierwszym miejscu Wielka Brytania

Z niedawnego rankingu przewodnika kulinarnego 50 Top Pizza wynika, że pierwsze miejsce w Europie przypadło nie Włochom a Wielkiej Brytanii. To londyńska pizzeria "Napoli on the Road", otwarta przez Włocha Michele'a Pascarella, została uznana przez ekspertów za najlepszą w Europie, i to już drugi rok z rzędu.

Drugie miejsce zajęła pizzeria "Baldoria" w stolicy Hiszpanii, Madrycie, a trzecia lokata przypadła ex aequo restauracjom "Via Toledo" w Wiedniu (Austria) i "Sartoria Panatieri" w Barcelonie (Hiszpania).

W pierwszej "dziesiątce" znalazły się również lokale: "50 Kalò" (Londyn, Wielka Brytania), "IMperfetto" (Putoux, Francja), "Pizza Zulu" (Fürth, Niemcy), "nNea" (Amsterdam, Holandia), "Fratelli Figurato" (Madryt, Hiszpania), "Sapori Italiani U Taliana" (Bratysława, Słowacja), "Forno d'Oro" (Lizbona, Portugalia).

Najsmaczniejsza pizza w Europie. Na liście dwa lokale z Polski

W rankingu 50 najlepszych pizzerii w Europie znalazły się także dwie z Polski. Restauracja "Zielona Górka" z Pabianic zajęła 18. miejsce, a restauracja "Ciao A Tutti" w Warszawie - 28. lokatę.

Twórcy rankingu zaznaczyli, że nie należy dziwić się nieobecności włoskich pizzerii, gdyż dla lokali w tym kraju zostanie sporządzona osobna lista, którą opublikują 15 lipca.

Agencja Unian przypomina, że ranking TasteAtlas z 2024 roku wskazywał, że kuchnia włoska straciła miano najsmaczniejszej na świecie, ustępując miejsca Grecji.