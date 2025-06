Tragiczny finał nawałnic na Mazowszu. Zerwany dach przygniótł kobietę

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę wieczorem w miejscowości Załęże Eliasze w gminie Różan (woj. mazowieckie). 72-latka przebywająca na zewnątrz podczas wichury, została przygnieciona przez zerwany dach.

Zerwany dach przygniótł kobietę. Nie przeżyła

- W czasie bardzo złych warunków atmosferycznych, gwałtownej burzy z gradem i silnym wiatrem, Zofia Z. przebywała na dworze. Na skutek podmuchu wiatru doszło do zerwania dachu z budynku gospodarczego. Dach niestety spadł na kobietę i przygniótł ją - poinformowała prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Strażakom udało się wydostać kobietę spod gruzów i wspólnie z ratownikami medycznymi udzielić jej pierwszej pomocy medycznej. Do rannej wezwano śmigłowiec LPR, ale z powodów trudnych warunków atmosferycznych nie mógł on wystartować. Kobietę przewieziono karetką do szpitala w Ostrołęce, ale jej życia nie udało się już uratować.

Śledczy sprawdzają teraz, czy niefrasobliwe zabezpieczenie dachu nie przyczyniło się do tragedii.

- Śledztwo jest prowadzone w sprawie. Na ten moment nie ma osoby podejrzanej, nikt też nie usłyszał zarzutów - precyzuje prok. Łukasiewicz w rozmowie z polsatnews.pl.

Ciężka noc dla strażaków na północnym Mazowszu

Funkcjonariusze makowskiej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej mieli wieczór pełen roboty. Na swoim profilu na Facebooku informują oni o działaniach, które musieli podjąć w związku z wichurą, która przeszła przez ten region 4 czerwca.

Oprócz pomocy przy wyciąganiu kobiety spod gruzów dachu zostali oni wezwani do m.in. kilku powalonych drzew. Na razie nie ma informacji o większej liczbie poszkodowanych osób.

Ostrzeżenia IMGW. Wichury przechodzą nad Polską

Meteorolodzy ostrzegają przed niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi w kolejnych godzinach.

IMGW wydał w czwartek ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla znacznej części kraju. W województwie warmińsko-mazurskim, na Pomorzu, w województwie zachodniopomorskim, na wschodzie Podlasia, a także w znacznej części województwa kujawsko-pomorskiego, na krańcach Wielkopolski i województwa lubuskiego będą one obowiązywać do godz. 22.00. Wyładowaniom lokalnie będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm i porywy wiatru do 70 km/h, a punktowo do 80 km/h. Lokalnie pojawi się również grad.

Ostrzeżenia I stopnia będą też obowiązywać do piątku, najpóźniej do godz. 4.00, w woj. lubelskim, na północy woj. świętokrzyskiego i na południu mazowieckiego, łódzkiego i opolskiego. Prognozowane są w tych rejonach burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm i porywy wiatru do 85 km/h, a także lokalnie grad.

IMGW wydało też ostrzeżenia II stopnia przed burzami dla województwa małopolskiego, południowej części śląskiego i świętokrzyskiego oraz wschodniej części Podkarpacia. Miejscami będą im towarzyszyć silne opady deszczu od 25 mm do 35 mm, lokalnie około 40 mm, i porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie możliwy jest także duży grad. Będą one obowiązywać do piątku, do godz. 3.00, a na Podkarpaciu do godz. 18.00.