Lokalnie prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm, porywy wiatru do 80 km/h oraz mały grad.

Ważne do 2025-06-03 22:00

