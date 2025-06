Lemury wari (Varecia variegata), zamieszkujące wyłącznie Madagaskar, są krytycznie zagrożone wyginięciem – w środowisku naturalnym pozostało ich zaledwie kilkaset. Każde narodziny w ramach europejskich programów hodowlanych stanowią cenne wsparcie dla ochrony tego gatunku.

Rapid jest potomkiem Fabii i Oktawio – lemurów biorących udział w europejskim programie hodowlanym prowadzonym w ogrodach zoologicznych. Choć urodził się 20 kwietnia, dopiero niedawno zaczął samodzielnie poznawać swoje otoczenie.

Wyjątkowe narodziny w śląskim zoo. Malucha można już zobaczyć na wybiegu

Jak informują pracownicy ogrodu, młodego lemura najczęściej można zobaczyć w towarzystwie matki, która czuwa nad jego bezpieczeństwem.

ZOBACZ: Wyjątkowe narodziny pudu w Warszawie. Zoo prosi o wybranie imienia

"Jego mama od pierwszych chwil otoczyła go troskliwą opieką I co najważniejsze… znamy już jego płeć! To chłopiec" - pochwaliło się chorzowskie zoo, dodając, że malucha można już podziwiać na wybiegu.

Utworzony w 1958 r. Śląski Ogród Zoologiczny zajmuje ok. 50 ha. Mieszka w nim ponad 3 tys. zwierząt ok. 320 gatunków - m.in. żyrafy, słonie, nosorożce, lemury, kangury, gibony czy rysie azjatyckie. W 2024 roku chorzowskie zoo odwiedziło blisko pół miliona osób, co było najwyższą frekwencją w historii ogrodu.

WIDEO: Zakład o wynik wyborów. Sławomir Mentzen odebrał wygraną Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

sgo / Polsatnews/pap