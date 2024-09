W warszawskim zoo na świat przyszła samiczka pudu, czyli drugiego najmniejszego jelenia świata. Maluch nie ma jeszcze imienia. Wybrać je może każdy w plebiscycie, który trwa do końca tygodnia.

Warszawskie zoo przywitało na świecie samiczkę pudu południowego, czyli drugiego najmniejszego jelenia świata. Maluch przyszedł na świat 16 lipca i już pojawia się na wybiegu. Dostrzeżenie go może być jednak trudne.

Pudu są bardzo nieśmiałe i rzadko pokazują się gościom zoo. Co więcej ich maksymalny wzrost to ok. 40 cm, więc łatwo jest im się schować w zaroślach.

Plebiscyt na imię nowego mieszkańca zoo

Samiczka to córeczka Evy i Pitchu. Póki co nie wiadomo, jak ją nazywać, dlatego zoo zwróciło się z pomocą.

"Dziewczynka nie ma jeszcze imienia, a zatem chyba wiecie co to oznacza... Rozpoczynamy plebiscyt na imię dla samiczki pudu" - pisze zoo w Warszawie.

Propozycje można podawać w komentarzach w mediach społecznościowych do 29 września. Później pracownicy zoo wybiorą cztery najciekawsze imiona, na które będzie można oddawać głowy w kolejnym tygodniu.

Zoo przypomina, że w tym roku wszystkie nowonarodzone zwierzęta otrzymują imiona na literę "P" i trzeba to wziąć pod uwagę przy podawaniu swoich propozycji.

Pudu południowy to mały ssak z rodziny jeleniowatych występujących w Ameryce Południowej. Osiąga wysokość w kłębie od 30 do 40 cm i waży około 10 kg.

Jest tylko niewiele większy od swojego kuzyna, czyli pudu północnego i dlatego jest drugim najmniejszym jeleniem na świecie. Obecnie gatunek ten jest bliski wyginięcia, a na wolności żyje mniej niż 10 tys. osobników.