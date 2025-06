Bułgaria jest gotowa do przyjęcia euro od 1 stycznia 2026 - przekazała Komisja Europejska na swojej stronie internetowej. Będzie to 21 kraj, który przyjmie unijną walutę.

"Komisja Europejska stwierdziła dziś, że Bułgaria jest gotowa do przyjęcia euro od 1 stycznia 2026 r., co stanowi kluczowy etap, dzięki któremu stanie się ona dwudziestym pierwszym państwem członkowskim, które przystąpi do strefy euro" - czytamy na oficjalnym portalu KE.

Bułgaria ma zielone światło na wejście do strefy Euro

Pozytywna ocena KE na wejście Bułgarii do strefy euro została przedstawiona w sprawozdaniu z konwergencji na 2025 r., przygotowanym na wniosek władz bułgarskich. Stanowi ona ważny krok na drodze Bułgarii do przyjęcia euro. W praktyce oznacza to, że decyzja o wejściu do wspólnego obszaru walutowego zależy tylko od bułgarskich polityków.

Rada Unii Europejskiej podejmie jeszcze decyzje w sprawie przyjęcia euro przez Bułgarię po dyskusjach na forum Eurogrupy i Rady Europejskiej oraz po wydaniu opinii przez Parlament Europejski i EBC. Patrząc jednak na to, że Bułgaria spełnia wszelkie formalne warunki wejścia do strefy, decyzja Rady UE będzie raczej formalnością.

Ursula von der Leyen składa gratulacje

Gratulacje dla Bułgarii z tej okazji złożyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Euro jest namacalnym symbolem europejskiej siły i jedności. Dziś Bułgaria jest o krok bliżej do przyjęcia jej jako waluty. Dzięki euro gospodarka Bułgarii stanie się silniejsza dzięki większej wymianie handlowej z partnerami ze strefy euro, bezpośrednim inwestycjom zagranicznym, dostępowi do finansowania, wysokiej jakości miejscom pracy i realnym dochodom. Bułgaria zajmie należne jej miejsce w kształtowaniu decyzji leżących u podstaw strefy euro. Gratulacje, Bułgaria!" - przekazała polityk w komunikacie cytowanym przez KE.

Bułgaria w strefie euro. Społeczeństwo podzielone

Z doniesień medialnych wynika jednak, że jest cień szansy na zablokowanie przyjęcia unijnej waluty w Bułgarii. Społeczeństwo jest podzielone w kwestii wymiany pieniądza, co jasno wynika z przeprowadzonych tam sondaży.

Co więcej, przeciwny przyjęciu euro jest prezydent Rumen Radew. Głowa państwa zaproponowała przeprowadzenie referendum w tej sprawie, ale jego wniosek został odrzucony przez tamtejszy parlament. Przeciwko wprowadzeniu europejskiego pieniądza jest również kilka nacjonalistycznych ugrupowań.

Zwolennikiem wejścia do europejskiej strefy walutowej jest jednak większość bułgarskich polityków z premierem Rosenem Żelazkowem na czele.