Naklejki z napisem "Nie jedziemy do Wielkiej Brytanii" - to nowy sposób, który stosują europejscy kierowcy tirów zmierzających do Wielkiej Brytanii - donoszą angielskie media. Na nalepkach znajdują się napisy w języku angielskich i francuskim.

Jak pisze brytyjska gazeta, napisy umieszczane są na ciężarówkach, które przewożą towary wyłącznie po drogach kontynentalnej Europy. Jako przykład podano tira z Łotwy, który z taką naklejką został zauważony ponad 1400 km od portu w Calais, gdzie ma początek tunel łączący Francję z Wielką Brytanią.

Media: Rekordowa liczba prób przekroczeń granicy w Wielkiej Brytanii

Dziennik "Telegraph" podał, że od początku 2025 r. ok. 11,5 tys. osób próbowało przedostać się do Zjednoczonego Królestwa przepływając kanał La Manche na małych łodziach. Innym sposobem przedostania się do Wielkiej Brytanii jest ukrywanie się w ciężarówkach. W ubiegłym roku we francuskich portach, m.in. w Calais i Dunkierce, wykryto 5874 nielegalnych imigrantów. To wzrost o 22 proc. w porównaniu z 4794 osobami zatrzymanymi w 2023 r.

Brytyjskie prawo jest niezwykle drakońskie dla kierowców, którzy nawet nieświadomie, wwiozą na teren Wspólnoty nielegalnych imigrantów. Za takie przewinienie grozi długoletnie więzienie.

Wielka Brytania tonie w antyimigranckich protestach

Od 2024 roku ulicach Wielkiej Brytanii cyklicznie dochodzi do protestów przeciwko migracji. Protestujący nieustannie wyrażają swój sprzeciw w kwestii obecności migrantów w Wielkiej Brytanii, dewastując przy tym sklepy czy hotele zamieszkałe przez migrantów.

Punktem zapalnym była tragedia, do której doszło w 2024 roku na terenie Southport. Urodzony w Wielkiej Brytanii, ale mający rwandyjskie korzenie, 17-letni Axel Rudakubana zaatakował nożem dzieci uczestniczące w kursie tańca i jogi. Troje dzieci zginęło.