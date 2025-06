Ukraina proponuje zawieszenie broni w wojnie z Rosją do czasu spotkania przywódców obu państw - powiedział dziennikarzom w środę prezydent Wołodymyr Zełenski. Potwierdził też wcześniejsze informacje o wymianie jeńców z Rosją.

- Nasi partnerzy mogą to poprzeć, ale my proponujemy Rosjanom zawieszenie broni do czasu spotkania liderów - powiedział przywódca Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Rozmowa Zełenski-Putin. Padła data

Jak napisała agencja Interfax-Ukraina, Zełenski jako najwcześniejszy termin zaproponował poniedziałek 9 czerwca.

- Dlaczego wstrzymanie walk do spotkania przywódców? Dlatego, że się spotkamy. Jeśli nie będzie żadnego porozumienia, jeśli nie będzie życzenia ani pomysłu, jak to (tj. wojnę - red.) zakończyć, to zawieszenie broni zakończy się w tym dniu (spotkania z Putinem - red.) - powiedział Zełenski.

- Jeśli zobaczymy, że możemy kontynuować dialog i jesteśmy gotowi do kroków na rzecz deeskalacji, to zawieszenie broni będzie przedłużone wraz z amerykańskimi gwarancjami pośrednictwa - podkreślił ukraiński prezydent.

Negocjacje Ukraina-Rosja. Kolejna wymiana jeńców

Wcześniej ukraiński przywódca potwierdził, że w najbliższą sobotę i niedzielę dojdzie do kolejnej wymiany jeńców wojennych z Rosją.

- Każda ze stron przekaże drugiej po 500 osób - oświadczył w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"W sobotę i niedzielę oczekiwana jest nowa wymiana jeńców wojennych (w formacie) 500 na 500" – powiedział szef państwa, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.