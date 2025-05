"Ukraina przekazała nam propozycje". Współpracownik Trumpa zdradza ruch Kijowa

Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy Keith Kellogg powiedział na antenie Fox News, że strona ukraińska przedstawiła Stanom Zjednoczonym listę warunków dotyczących zakończenia wojny z Rosją.

Jak podkreślił współpracownik Donalda Trumpa, podobne warunki Biały Dom również "musi otrzymać od Moskwy". Zaznaczył przy tym, że w przypadku ich dostarczenia Amerykanie spróbują "złożyć je w całość".

Współpracownik Trumpa o wojnie w Ukrainie. "Otrzymaliśmy listę warunków z Kijowa"

Keith Kellogg wyjaśnił podczas rozmowy w amerykańskiej stacji, że w momencie otrzymania dokumentów od obu stron konfliktu, potrzebne będzie znalezienie tutaj "wspólnej płaszczyzny".

- Kiedy otrzymamy ich "pilny plan" lub memorandum, wtedy sporządzimy wspólną wersję i odbędzie się kolejne spotkanie - powiedział polityk.

Jak podkreślił specjalny wysłannik Donalda Trumpa, Biały Dom chciał zorganizować kolejną rundę negocjacji pokojowych między Ukrainą i Rosją w Watykanie, ale władze na Kremlu odrzuciły ten pomysł.

Wołodymyr Zełenski zapowiada odwet na Rosji. "Takimi samymi działaniami"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział w mediach społecznościowych, że "Ukraina odpowie na ataki Rosji takimi samymi działaniami". Przywódca odniósł się w ten sposób do ostatnich uderzeń rakietowych przeprowadzonych przez armię Putina.

- Kluczowymi elementami będą drony uderzeniowe i pociski dalekiego zasięgu własnej produkcji - powiedział we wtorek w wieczornym nagraniu wideo.

Zełenski podkreślił także, że "dziś setki ukraińskich firm przynoszą wyniki w Siłach Obrony Ukrainy i będzie ich jeszcze więcej, jestem o tym przekonany". - Oczywiście nie możemy publicznie mówić o naszych planach i możliwościach, ale perspektywa jest jasna, odpowiedzieć na wszystkie rosyjskie zagrożenia i wyzwania w lustrzanym odbiciu - dodał.

Wyjaśnił, że ukraińskie władze "maksymalnie angażują" biznes w produkcję uzbrojenia oraz przygotowują nowe umowy z inwestorami europejskimi, którzy chcą działać w tej sferze.

- Oni w Rosji muszą wyraźnie odczuć konsekwencje tego, co robią przeciwko Ukrainie. I tak się stanie. Drony uderzeniowe, pociski przechwytujące, pociski manewrujące, ukraińska balistyka - to kluczowe elementy. To wszystko musimy produkować sami - zaznaczył.

