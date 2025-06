Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski po rozmowie ze swoim niemieckim odpowiednikiem Johannem Wadephulem zaapelował o utrzymanie pomocy militarnej dla Kijowa. Zauważył też, że zwycięstwo Karola Nawrockiego to najlepszy dowód na dobry stan demokracji w Polsce. - Z demokracją się nie dyskutuje, głos wyborców to głos boga - powiedział.

- Polska i Niemcy mają rzeczywiście szczególną rolę do odegrania w zakresie bezpieczeństwa flanki wschodniej i wsparcia dla Ukrainy. To nasza wspólna historyczna odpowiedzialność i test dla naszej współpracy - podkreślił Sikorski.

Dodał, że "ważne jest utrzymanie wysokiego poziomu wsparcia dla Ukrainy i kontynuowanie dostaw uzbrojenia, szczególnie w perspektywie kończenia się amerykańskiego pakietu wsparcia". - Zgadzamy się, że Europa musi przejąć większą odpowiedzialność za swoje własne bezpieczeństwo oraz przyszłość suwerennej Ukrainy - mówił szef polskiego MSZ.

Wojna w Ukrainie. Sikorski apeluje o wsparcie dla Kijowa

Szefowie MSZ Polski i Niemiec wzięli udział w środę w Berlinie w uroczystości otwarcia Forum Polsko-Niemieckiego w Ambasadzie RP w Berlinie. - To jest dobry dzień na reaktywację Forum w naszej nowej ambasadzie tu w Berlinie. Cieszę się, że reaktywujemy ten format po siedmioletniej przerwie - zaznaczył Sikorski.

Minister dodał, że "społeczeństwo obywatelskie to bardzo ważny element stosunków między Polską a Niemcami, zaś Forum oferuje tak potrzebną platformę do dialogu między stroną rządową a przedstawicielami środowisk akademickich i eksperckich". - Mam nadzieję, że przełoży się to na rozwój współpracy dwustronnej w wielu dziedzinach - powiedział Sikorski.

Wybory prezydenckie 2025. Sikorski: Głos wyborców to głos boga

Na wspólnej konferencji szefów obu krajów proszono o komentarz do wyboru na prezydenta Polski Karola Nawrockiego - w kontekście współpracy Polski i Niemiec w zakresie obrony i projektów zbrojeniowych, Trójkąta Weimarskiego, ale też współpracy polskiego ministra z nową głową państwa i stosunku Nawrockiego do Ukrainy.

Sikorski podkreślił, że fakt wygrania wyborów prezydenckich przez kandydata opozycji jest najlepszym dowodem na stan demokracji w Polsce. - Z demokracją się nie dyskutuje, głos wyborców to głos boga - powiedział.

Szef MSZ: Polityka zagraniczna to domena Rady Ministrów, nie prezydenta

Wskazał jednocześnie na to, że w Polsce - tak jak i w Niemczech - prezydent nie jest szefem rządu. - Prezydent w Polsce jest przedstawicielem Polski za granicą, realizuje politykę ustanowioną przez radę ministrów - zauważył. Wskazał, że polski prezydent ma "trochę większe uprawnienia" od prezydenta Niemiec z uwagi na prawo weta. Zaznaczył, że politykę zagraniczną formułuje Rada Ministrów. - I to się nie zmieni - podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Odnosząc się do pytania, jaki wpływ będzie miał wybór Polaków na relacje i wsparcie Ukrainy, biorąc pod uwagę sprzeciw Nawrockiego ws. dołączenia do NATO, Sikorski przywołał słowa prezydenta Andrzeja Dudy, zaznaczył, że "świat wygląda trochę inaczej z perspektywy urzędu prezydenckiego, a inaczej z perspektywy kandydata na taki urząd".

- Nasza dzisiejsza opozycja ma tradycję wspierania Ukrainy - przypomniał. Podkreślił, że także prezydent Lech Kaczyński w sprawach ukraińskich mówił "językiem zgody narodowej".

Wyraził nadzieję, że "nowy prezydent PiS" będzie kontynuował wobec Ukrainy linię prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy.

Niemcy zapewniają o współpracy: Jesteśmy przyjaciółmi i chcemy to kontynuować

Wadephul z kolei podkreślił, że współpraca Niemiec i Polski jest ścisła i mocna, że nie ma wątpliwości, że wszystkie wspólne plany na przyszłość i projekty zbrojeniowe zostaną realizowane. Przypomniał, że prezydent Niemiec Frank Walter Steinmeier "zaproponował prezydentowi elektowi współpracę opartą na przyjaźni". Zaznaczył, że to dotyczy także rządu federalnego.

- Wiemy, że (w Polsce) odbyły się demokratyczne wybory i wiemy, że Polacy i Niemcy są przyjaciółmi, i chcemy to kontynuować - zaznaczył.

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła w poniedziałek wynik II tury wyborów - popierany przez PiS Karol Nawrocki uzyskał 50,89 proc. głosów i zwyciężył w wyborach prezydenckich. Kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. głosów.

Także w poniedziałek prezydent Niemiec pogratulował Karolowi Nawrockiemu wyboru na prezydenta RP. W oświadczeniu zapewnił, że zależy mu na przyjaźni niemiecko-polskiej, i wyraził nadzieję, że wraz z Nawrockim przyczynią się do jej rozwoju.

