"Domagamy się odpowiedzi Rosji. Każdy dzień milczenia z ich strony dowodzi, że chcą kontynuowania wojny" – napisał na platformie X szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. Jak poinformował, podczas rozmów w Stambule agresor miał przedstawić "stare ultimatum", które w jego ocenie nie przybliży do realnego pokoju. "To wystarczający powód, aby nasi partnerzy nałożyli teraz nowe sankcje na Rosję" – zaapelował.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha skomentował we wtorek drugą rundę rozmów na temat rozwiązania konfliktu w Ukrainie, która zorganizowana została w tureckim Stambule. Jak dotychczas negocjacje nie przyniosły żadnego przełomu, głównie dlatego, że Rosjanie nie są skłonni do żadnego kompromisu, a jedynie wysuwają nieakceptowalne dla Ukraińców żądania. Potwierdza to wpis Sybihy, zamieszczony przez polityka we wtorek na platformie X.

Negocjacje Rosja-Ukraina. Sybiha: Rosjanie chcą kontynuowania wojny

"Rosja nie odpowiedziała na nasz dokument, który przedstawiał wizję Ukrainy dotyczącą zakończenia wojny. Wysłaliśmy go w przededniu spotkania. Podczas rozmów nasza delegacja zapytała Rosjan, jakie są ich przemyślenia. Nie udzielili żadnej odpowiedzi. Ani podczas spotkania, ani po nim" – stwierdził szef ukraińskiej dyplomacji we wspomnianym poście.

W obliczu takiej postawy po stronie agresora, Sybiha stanowczo zaapelował o odpowiedź i ocenił, że "każdy dzień milczenia ze strony Rosjan dowodzi, że chcą kontynuowania wojny".

"Zamiast odpowiedzieć na nasze konstruktywne propozycje w Stambule, strona rosyjska przedstawiła zestaw starych warunków, które nie przybliżają nikogo do prawdziwego pokoju" – podkreślił.

Szef MSZ Ukrainy apeluje do świata. "To wystarczający powód"

Jednocześnie szef MSZ Ukrainy przypomniał wcześniejsze obietnice Rosjan, w tym te złożone Stanom Zjednoczonym, że podczas rozmów w Stambule strona ta zaproponuje coś "realistycznego i wykonalnego".

"Do tej pory Rosja odrzuciła wszelkie znaczące formaty zawieszenia broni. To wystarczający powód, aby nasi partnerzy nałożyli teraz nowe sankcje na Rosję" - stwierdził ukraiński minister

Sybiha zaznaczył także, że nadszedł czas, aby "położyć kres zabójstwom", a jeśli obecne spotkania nie przyniosą takiego rezultatu i nie przyczynią się do osiągnięcia pokoju, konieczne stanie się spotkanie samych przywódców zwaśnionych stron – Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina.

Wojna na Ukrainie. Druga tura rozmów w Stambule

W poniedziałek w Stambule odbyła się druga runda negocjacji między Ukrainą i Rosją, w których pośredniczyła Turcja. Podczas rozmów uzgodniono wymianę wszystkich poważnie chorych jeńców wojennych i mających mniej niż 25 lat oraz wymianę ciał żołnierzy w formule 6000 na 6000.

Strony wymieniły się także memorandami dotyczącymi porozumienia pokojowego. Szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak poinformował też, że strona ukraińska przekazała rosyjskiej listę z nazwiskami ukraińskich dzieci, które zostały uprowadzone do Rosji, a Kijów oczekuje ich powrotu do domu.

Rosja w swoim memorandum zawarła szereg żądań - to m.in. całkowite wycofanie sił ukraińskich z obwodów chersońskiego, donieckiego, ługańskiego i zaporoskiego w ciągu 30 dni od ogłoszenia rozejmu, neutralność Ukrainy, ograniczenie liczebności ukraińskiej armii oraz organizacja nowych wyborów parlamentarnych i prezydenckich na Ukrainie.