Szymon Hołownia na zaledwie kilkanaście godzin przed kolejną turą negocjacji liderów koalicji przedstawia czteropunktowy plan, który o poranku przedłoży swoim partnerom. "Do roboty albo za dwa lata do tej rozmowy siądą premier Czarnek z ministrem Mentzenem" - ostrzega w sieci szef Polski 2050.

Spotkanie liderów Koalicji 15 października zaplanowano na czwartkowy poranek. Będzie to druga taka rozmowa w tym formacie po przegranych wyborach prezydenckich przez Rafała Trzaskowskiego. Pierwsze - poniedziałkowe rozmowy - przeprowadzono po blisko półrocznej przerwie.

Szymon Hołownia, który anonsował naradę, ujawnił w środę czteropunktową propozycję dla koalicjantów. "Rekonstrukcja rządu i odnowa w koalicji teraz, a nie w lipcu. Słowo się rzekło - nie ma powodu aby zwlekać" - to jeden z elementów.

Następny zawiera zobowiązanie do pracy nad jak najszybszą listą reform. "Nasz pakiet to 5 kluczowych dla Polaków zmian: ustawa o odpartyjnieniu TVP, ustawa o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, ustawa antykuwetowa, natychmiastowe odblokowanie pieniędzy na tanie mieszkania i wypisanie z wykazu prac dopłat do kredytów, ustawa zakazująca smartfonów w szkołach podstawowych" - przypomniał lider Polski 2050.

Hołownia chce nowej umowy koalicyjnej. Wskazał konkretną datę

Oprócz tego marszałek Sejmu proponuje odchudzenie administracji. "Najmniejszy rząd Europy w jednym z największych krajów Europy to tani populizm, ale polski rząd ma być chudszy. Po co minister od powodzi sprzed roku? Po co w resortach 7 wiceministrów? - zastanawia się Hołownia.

Ostatni punkt zawiera zapis kluczowy dla przyszłości większości rządzącej. "Nowa umowa koalicyjna przed przyjęciem projektu budżetu przez rząd. Nasze plany muszą mieć pokrycie w liczbach" - wzywa polityk. I przestrzega partnerów: "Do roboty albo za dwa lata do tej rozmowy siądą premier Czarnek z ministrem Mentzenem".

Nowa umowa koalicyjna. PSL: Więcej współpracy niż podkreślania różnic

Renegocjację umowy koalicyjnej zapowiada także drugi człon Trzeciej Drogi - Polskie Stronnictwo Ludowe.

- Potrzebujemy więcej współpracy w koalicji niż podkreślania różnic (...). Musimy mieć strategię na gospodarzenie Polski, musi ją przedstawić cały rząd (...). Mamy wiele spraw, które udało się dobrze zaadresować. Programy socjalne, renta wdowia, program wsparcia dla przedsiębiorców, wakacje od ZUS-u. Z kolei w obszarze bezpieczeństwa Tarcza Wschód - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lider ludowców dodał, że jego formacja "ma swój pomysł i plan" na nową umową koalicyjną, a dotyczy ona - oprócz spraw bieżących - przygotowanie także wizji Polski na przyszłość.