Liderzy rządzącej koalicji szykują się do kolejnego spotkania po przegranych prze Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich. - Są problemy, bo zawsze będą, trzeba je wyjaśniać we własnych gronach - tłumaczył w porannym wywiadzie Włodzimierz Czarzasty. Współlider Nowej Lewicy określił toczące się rozmowy do "czterech samców o niesłychanie wybujałym ego". - Mówię też o sobie - dodał polityk.