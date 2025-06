Jako poseł do Parlamentu Europejskiego Daniel Obajtek jest zobowiązany do składania do roku oświadczenia majątkowego, w którym musi ujawnić swój majątek, w tym dochody, nieruchomości, oszczędności, zobowiązania finansowe oraz inne składniki majątku, zarówno w kraju, jak i za granicą. Najnowszy dokument został złożony w kwietniu.

Z oświadczenia wynika, że polityk posiada oszczędności w kwocie 950 tysięcy złotych oraz 80 tys. euro. Oprócz tego posiada również dom o powierzchni 270 metrów kwadratowych, który wycenił na pół miliona złotych.

Jest także właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,49 ha oraz udziałowcem w 46/1440 we współwłasności nieruchomości o powierzchni 0,4300 ha, które ma być warte 400 tys. złotych.

Majątek Daniela Obajtka. Zarobki byłego prezesa Orlenu

W oświadczeniu Obajtek wykazał także swoje dochody z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej "Daniel Obajtek - Doradztwo". W ubiegłym roku zarobił z tego tytułu 595 tysięcy złotych.

Wiadomo również, ile polityk zarobił jako prezes Orlenu. Do lutego 2024 roku jego wynagrodzenie wyniosło 1 784 871 złotych. Z kolei z pracy w OSGE zarobił 144 260 złotych, a w Bayer Construct ZT pobierał miesięczną pensję w wysokości 9335 euro netto.

Jako eurodeputowany w 2024 roku otrzymał 59 416 euro z tytułu wynagrodzenia oraz 15 484 euro diet i świadczeń regulaminowych.

W skład majątku Daniela Obajtka wchodzą dzieła sztuki i zegarki o łącznej wartości 250 tysięcy złotych.

Polityk ma też pożyczkę zaciągniętą w banku PKO SA na kwotę 800 tys. zł, z której do spłaty pozostało 111 442,46 zł, oraz zobowiązanie wobec sprzedającego nieruchomość w wysokości 88 tys. zł.