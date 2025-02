Viktor Orban stracił w ciągu roku 4,3 mln forintów - wynika z jego najnowszego oświadczenia majątkowego. Jednocześnie premierowi Węgier udało się spłacić długi. Swoimi oszczędnościami i posiadanym mieniem pochwalili się także inni politycy znad Dunaju, w tym szef MSZ, który ma dług u swoich rodziców oraz objęty amerykańskimi sankcjami Antal Rogan. On rok rozpoczął z 609 mln forintów na koncie.

Węgierscy politycy zajmujący najważniejsze stanowiska w kraju, podobnie jak i polscy, mają coroczny obowiązek publikacji swoich oświadczeń majątkowych. Największe zainteresowanie budzą zwłaszcza deklaracje szefa rządu Viktora Orbana.

Ten jednak ostatnio nie ma najlepszego czasu. Dość powiedzieć, że rządzony przez niego Fidesz traci w sondażach na rzecz opozycji. Dodatkowo tymczasem z jego konta zniknęła pokaźna suma pieniędzy.

Viktor Orban zubożał, ale jednocześnie spłacił długi

Jak wynika z dokumentu wypełnionego przez Orbana, od połowy 2024 roku jako premier i parlamentarzysta otrzymywał miesięcznie 6,5 mln forintów brutto (ok. 67 tys. zł). Mimo tego nie udało mu się nic zaoszczędzić. Z 10 mln forintów (103 tys. zł), które miał nie tak dawno temu na wspólnym koncie z żoną, teraz pozostało już jedynie 5,7 mln (59 tys. zł).

Oprócz tego Orban nie deklaruje żadnych obligacji, walut obcych czy też polis ubezpieczeniowych. Nie wykazuje też godnych pozazdroszczenia aktywów, jak chociażby samochodów, jachtów czy samolotów. Na plus może jednak zaliczyć to, że w przeciwieństwie do zeszłego roku wyzbył się wszelkich długów.

Premier Węgier ma posiadać dwie nieruchomości: dom obok stadionu Felcsút oraz budynek z XII wieku. Na jego nazwisko zapisana jest też część mieszkania komunalnego.

Majątek polityków na Węgrzech. Antal Rogan ma powody do zadowolenia

Orban ma czego żałować, patrząc na swojego bliskiego współpracownika Antala Rogana. Szef gabinetu premiera, na którym ciążą amerykańskie sankcje, ma imponujące oszczędności. Tylko tytułem wynagrodzenia jako wynalazca procesu "podpisywania cyfrowego pliku elektronicznego" od firmy Mobilsign Kft otrzymywał w 2024 roku co miesiąc 38 mln forintów (392 tys. zł).

Wzrosła też wartość posiadanych przez niego obligacji (z 65 mln do 500 mln forintów), zaś oszczędności w bankach skurczyły się z 206 do 109 mln (1,1 mln zł). Rogan posiada również liczne nieruchomości, które zajęły w deklaracji trzy arkusze. Wśród jego dorobku znajdują się domy, mieszkania, lasy, łąki i grunty rolne.

Peter Szijjarto z długiem wobec rodziców

Inna ważna postać w węgierskim rządzie, szef MSZ Peter Szijjarto, posiada 86 mln forintów (887 tys. zł), co oznacza, że w ciągu roku wzbogacił się o 20 mln forintów (206 tys. zł). Swoje środki ulokował głównie w obligacjach i papierach wartościowych. Na koncie w banku trzyma więc jedynie ok. 62 tys. zł.



Szijjarto nadal jest właścicielem domu rodzinnego w Dunakeszi czy budynku mieszkalnego w Győr. Ponownie, jak w poprzednich latach, wykazał dług wobec swoich rodziców. Mimo zgromadzenia znacznych środków nadal nie był w stanie oddać im pożyczonych 30 mln forintów (309 tys. zł).