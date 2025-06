500 tys. zł za frekwencję. Wiadomo, gdzie trafi nagroda

Nagroda w wysokości 500 tys. zł dla gminy z najwyższą frekwencją to inicjatywa, która miała zachęcić mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do głosowania.

ZOBACZ: Miażdżąca przewaga jednego kandydata. Tak Polacy głosowali w Niemczech

Wybory 2025. Tu padła najwyższa frekwencja w Zagłębiu

Zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze wyborów prezydenckich najwyższą frekwencję w GZM odnotowano w Bojszowach (pow. bieruńsko-lędziński); za pierwszym razem 76,18 proc., a za drugim razem 78,51 proc. Dwukrotnie była to także najwyższa frekwencja w całym woj. śląskim.

- Bardzo się cieszę, bo mieszkańcy kolejny raz udowodnili, że po prostu lubią głosować i chcą brać udział w wyborach. To bardzo ważne - ocenił wójt Bojszów Adam Duczmal w rozmowie z PAP.

ZOBACZ: Hołownia apeluje do Nawrockiego. "Pokój, nie zemstę"

Wskazał, że na wysoką frekwencję mogła mieć wpływ dostępność lokali wyborczych. Bojszowy to niewielka gmina (6 269 wyborców uprawnionych do głosownia), która składa się z pięciu sołectw, a podczas tegorocznych wyborów prezydenckich uruchomiono lokale wyborcze w każdym z nich.

Zapytany o podział nagrody wójt odpowiedział, że "nikt nie dzielił skóry na niedźwiedziu". Zasygnalizował, że chciałby te pieniądze podzielić po równo dla każdego z sołectw. Zapowiedział, że będzie o tym rozmawiał z radnymi, a o wyborze konkretnych projektów zdecydują mieszkańcy.

W Bojszowach niedzielną drugą turę wyborów prezydenckich wygrał popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki, który otrzymał tam 65,3 proc. głosów. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 34,7 proc. wyborców.

Wysoka frekwencja na Śląsku również w innych gminach

Wśród gmin z najwyższą frekwencją w GZM za Bojszowami dwukrotnie znalazły się: Wyry (pow. mikołowski) - 73,66 proc. (I tura) i 76,75 proc. (II tura) oraz Gierałtowice (pow. gliwicki) - odpowiednio 72,13 proc. i 74,81 proc.

ZOBACZ: Wyniki wyborów prezydenckich. Obwieszczenie PKW

Spośród miast GZM na prawach powiatu w drugiej turze wyborów prezydenckich najliczniej poszli do urn wyborcy w Katowicach - 74,77 proc. Rafał Trzaskowski otrzymał tam 63,15 proc. głosów, a Karol Nawrocki 36,85 proc. głosów. Dalej frekwencja była najwyższa w Tychach - 74,4 proc. oraz Gliwicach - 73,64 proc.

Frekwencja w Sosnowcu. Nietypowy zakład prezydenta

W Sosnowcu frekwencja wyniosła 71,8 proc. To oznacza, że prezydent miasta Arkadiusz Chęciński będzie musiał przepłynąć kajakiem jeden ze stawów w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. To efekt zakładu z prezydentem Katowic Marcinem Krupą o to, w którym mieście będzie wyższa frekwencja. "Duma. Z was. Z frekwencji. Z postawy. Dziękuję, a ja zabieram się za trening wiosłowania" - napisał Arkadiusz Chęciński do mieszkańców w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: Jeden z najsilniejszych bastionów prawicy. Wyjątkiem stolica regionu

Wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Według danych PKW otrzymał 50,89 proc. głosów. Rafała Trzaskowskiego poparło 49,11 proc. wyborców.