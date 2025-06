Hołownia apeluje do Nawrockiego. "Pokój, nie zemstę"

O to, by przyniósł Polsce pokój, nie zemstę - zaapelował w poniedziałek do Karola Nawrockiego marszałek Sejmu Szymon Hołownia, gratulując mu zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Z kolei marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła, że "trudno żyć w kraju z takimi podziałami".