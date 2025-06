W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się jedno z największych politycznych wydarzeń ostatnich lat. Głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Udział w nim może wziąć 28 mln 848 tys. osób, tyle jest uprawnionych.

Lokale wyborcze pozostaną otwarte do godziny 21.

Wybory prezydenckie 2025. Rozpoczęło się głosowanie w drugiej turze

W ponownym głosowaniu można oddać głos tylko na dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w pierwszej turze wyborów. Są to kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski oraz popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki.

W pierwszej turze wyborów Trzaskowski uzyskał poparcie na poziomie 31,36 proc., natomiast Nawrocki zyskał 29,54 proc. poparcia.

Głos będzie można oddać w obwodowych komisjach wyborczych. Miejsce, do którego jesteśmy przypisani można sprawdzić zarówno w aplikacji mObywatel, jak i na stronie internetowej w zakładce "wyszukiwarka obwodów". W związku z drugą turą wyborów prezydenckich 2025 utworzono ponad 32 tys. obwodowych komisji wyborczych w kraju. Za granicą jest ich 511, a na statkach - 5.

571 999 osób otrzymało zaświadczenie o prawie do głosowania w II turze wyborów prezydenckich, dzięki któremu będą mogły zrobić to w inny miejscu niż ich zameldowanie. Przed I turą taki dokument miało 333 tys. osób. Oznaczałoby to wzrost wniosków o ponad 70 proc.

Przed II turą zwiększyła się też liczba osób, które zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego - to 12 076 osób; w I turze wydano 9 698 pakietów wyborczych, które umożliwia głosowanie w takim trybie. Zwiększyła się także łączna liczba osób, które złożyły zamiar głosowania przez pełnomocnika - to 42 085 osób, co oznaczałoby przyrost o blisko 50 proc. w stosunku do głosowania z 18 maja.

Druga tura. Jak oddać ważny głos?

Do zagłosowania niezbędny jest dokument, który potwierdzi tożsamość obywatela. Nie jest to wyłącznie dowód osobisty - okazać można także prawo jazdy lub paszport. Wymagane jest jednak, by był to dokument ze zdjęciem.

Po wejściu do lokalu wyborczego i potwierdzeniu tożsamości dostaniemy jedną kartę wyborczą formatu A5. Jej odbiór należy potwierdzić podpisem w spisie wyborców. Podobniej jak w pierwszej turze, będzie miała ona ścięty prawy górny róg, co jest ułatwieniem na nakładkę z alfabetem Braille'a dla osób niewidomych. Dotyczy jednak tylko kart wydanych w kraju.

Aby oddany głos był ważny, należy spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy na dole karty do głosowania znajduje się pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej, jak pieczęć obwodowej komisji wyborczej, która wydaje kartę. - bez niego głos będzie nieważny.

Karta do głosowania będzie zawierała nazwiska kandydatów ułożonych w kolejności alfabetycznej. Obok obydwu kandydatów będzie niewielkie okienko. Znak "X", czyli jak wskazuje PKW "co najmniej dwie przecinające się linie" należy postawić wyłącznie przy jednym kandydacie - obok osoby, na którą chcemy zagłosować. Ponadto na karcie znajdzie się informacja o ponownym głosowaniu.

Zaznaczenie obydwu nazwisk, jak również pozostawienie pustego okienka przy kandydatach skutkować będzie nieważnym głosem.

Na ważność głosu nie wpływają natomiast dodatkowe dopiski czy rysunki. Istotny jest tylko poprawnie postawiony symbol "X" w tylko jednej kratce.

W razie wątpliwości na dole kart do głosowania znajduje się także instrukcja, która wskazuje jak oddać ważny głos.

Wybory 2025. 1 czerwca Polacy wybierają prezydenta

W drugiej turze wygrywa ten kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów. Ewentualne nieprawidłowości w przebiegu wyborów można zgłosić osobiście, przez mężów zaufania lub obserwatorów społecznych.

W przypadku zastrzeżeń do pracy obwodowej komisji wyborczej należy poinformować Okręgową Komisję Wyborczą lub Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego.

Przypadki zakłócania ciszy wyborczej - czyli na przykład rozdawania ulotek, zrywania plakatów lub prowadzenie agitacji wyborczej należy zgłaszać policji.

