Już 1 czerwca Polacy ponownie ruszą do urn, by wyłonić przyszłego prezydenta w drugiej turze głosowania. Jak pokazuje wieloletnia praktyka, niektóre regiony Polski odznaczają się szczególnie wysoką frekwencją wyborczą. Analiza danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą pozwala wskazać te województwa, w których uczestnictwo w wyborach tradycyjnie jest największe.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich 2025 frekwencja ogólnokrajowa wyniosła 67,31 proc. Niektóre regiony znacznie przekroczyły tę średnią, a liderem - zgodnie z danymi PKW - po raz kolejny okazało się województwo mazowieckie. Do urn poszło tam aż 73,40 proc. uprawnionych, co przełożyło się na ponad 3 mln oddanych kart wyborczych (3 050 909), z czego 3 037 551 to głosy ważne. W regionie prawo do głosowania miało ponad 4,1 mln osób.

Na drugim miejscu uplasowało się województwo małopolskie z frekwencją 69,71 proc. Z ponad 2,6 mln uprawnionych, swój głos oddało blisko 1,83 mln wyborców, z czego 1 826 338 stanowiły głosy ważne. Podium zamyka województwo pomorskie, które osiągnęło wynik 69,06 proc.. Tam liczba ważnych głosów wyniosła 1 209 958 (spośród 1 215 424 kart).

Warto dodać, że pod względem samej liczby oddanych głosów, wysoko plasują się również województwa wielkopolskie (1 774 671) oraz śląskie (2 174 449). Jednak z powodu znacznie większej liczby osób uprawnionych do głosowania, ich ogólna frekwencja procentowa była niższa niż w regionach z mniejszą liczbą wyborców.

Wybory prezydenckie i parlamentarne - jak głosowano w poprzednich latach?

Zestawienie z lat poprzednich pokazuje, że pewne regiony regularnie osiągają wysoki poziom uczestnictwa. Podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich w 2020 roku najwyższą frekwencję zanotowano również w województwach mazowieckim i małopolskim. Trzecie miejsce przypadło wówczas łódzkiemu, które w drugiej turze spadło na czwartą pozycję, ustępując miejsca województwu pomorskiemu.

Rok 2023 przyniósł rekordową mobilizację wyborców podczas wyborów parlamentarnych - ogólnopolska frekwencja wyniosła 74,38 proc. Najaktywniejsi ponownie okazali się mieszkańcy Mazowsza. Tuż za nim uplasowało się województwo łódzkie, a trzecie miejsce zajęła Wielkopolska. Co ciekawe, w sześciu województwach frekwencja przekroczyła wtedy krajową średnią, co wskazuje na rosnące zaangażowanie społeczne w tych regionach.

Nieco inaczej wyglądały wyniki frekwencyjne w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Wówczas do urn poszło jedynie 40,65 proc. uprawnionych obywateli. Choć ogólny wynik był niższy niż w wyborach krajowych, to i w tym przypadku najwyższą aktywność wyborczą odnotowano w województwach mazowieckim, małopolskim i pomorskim.

Co wpływa na wysoką frekwencję?

Eksperci wskazują, że na frekwencję wyborczą mają wpływ różne czynniki - od poziomu zaangażowania obywatelskiego, przez lokalne kampanie informacyjne, po dostępność lokali wyborczych. Często większe miasta charakteryzują się wyższą aktywnością obywateli, jednak nie brakuje też mniejszych gmin i powiatów, które mobilizują się w niemal stu procentach.

Zbliżająca się druga tura wyborów prezydenckich będzie kolejnym testem mobilizacji obywateli. Niezależnie od regionu, każdy oddany głos wpływa na kształt polskiej demokracji - dlatego warto sprawdzić miejsce głosowania i 1 czerwca wziąć udział w decydującym głosowaniu.

