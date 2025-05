Kliczko sformułował zarzuty w obszernym komentarzu dla dziennika "The Times". Mer podkreśla, że na początku rosyjskiej agresji Zełenski powołał w Kijowie administrację wojskową, której działania pokrywały się z kompetencjami władz miejskich.



Administracja rozpoczęła działania na podstawie ukraińskich przepisów o stanie wojennym.

"Ukraińska Prawda" wskazuje, że w lutym Narodowe Biuro Antykorupcyjne "odkryło powszechną korupcję w otoczeniu Kliczki, co doprowadziło do aresztowania siedmiu jego podwładnych".

Ukraina. Kliczko oskarża Zełenskiego. "Naloty, przesłuchania, groźby"

Według Witalija Kliczki praca rady miejskiej została zakłócona przez "naloty, przesłuchania i groźby sfabrykowanych spraw karnych". Mer dodaje, że działania te uniemożliwiły radzie osiągnięcie kworum do pozdejmowania decyzji.



Według Kliczki działania służb to "czystka zasad i instytucji demokratycznych pod przykrywką wojny". "Powiedziałem kiedyś, że w naszym kraju czuć autorytaryzm. Teraz nim śmierdzi" - wskazuje mer.

Kliczko dodaje, że Zełenski chce scentralizować władzę samorządów, co w jego ocenie podważa zasady demokratyczne. Oskarża Wołodymyra Zełenskiego o odbieranie lokalnym włodarzom uprawnień przez administracje wojskowe.

Co do korupcji w Kijowie, ukraiński sąd korupcyjny nakazał dwumiesięczny areszt między innymi dla Petro Olenycha. To zastępca szefa Kijowskiej Administracji Miejskiej. Kaucję ustalono na ponad 360 tys. dolarów.

jk / Polsatnews.pl