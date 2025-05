Ponura analiza Zełenskiego. "Ukraina nie przetrwa"

- Nikt nie wie, jak długo to (wojna - red.) potrwa. Ale nie 10 lat. Ukraina nie przetrwa. To jest koszt dla wszystkich - mówił Wołodymyr Zełenski na kilkadziesiąt godzin przed ewentualnymi negocjacjami pokojowymi w Turcji. Prezydent ujawnił, co chciałby uzyskać w bezpośrednich rozmowach z Władimirem Putinem.